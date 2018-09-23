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В Минской области нацелились на рекорд по заготовке кормов

24.09.2018 21:37 — Разное | Интерфакс  
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Рекордные для региона 3 млн т кормов планируют заготовить в Минской области, сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Примаченко.

"Уже заготовлено 2,87 млн т сенажа, приближаемся к 3 млн т. Это рекордная цифра для Минской области, у нас никогда столько не было. Достичь таких результатов удалось благодаря правильной работе с травами и использованию севооборота. Были перезаложены более 100 тыс. га, выдержаны подходы по фазам кошения. Так что в этом году мы могли бы провести третий и даже четвертый укос трав", - рассказал С.Примаченко государственному агентству БелТА.

В Миноблисполкоме отметили, что на положительную динамику повлияла также работа с неэффективной землей. Были внесены глифосаты и органические удобрения, посеяны культурные травы. Поля выровняли, привели в порядок, удалили сорняк. Кроме того, впервые в регионе были организованы межхозяйственные отряды.

В целом в Минской области на данный момент на одну условную голову скота заготовлен 21 ц кормовых единиц - на 6 ц больше к уровню прошлого года. Выполнен план по сену - получено более 220 тыс. т. На зимний стойловый период в достаточном объеме заготовили солому. Ежедневно аграрии региона заготавливают до 100 тыс. т кукурузного силоса, всего получено более 2 млн т.

По словам С.Примаченко, до 10 октября Минская область планирует завершить укос трав.

 
 
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Рекордные для региона 3 млн т кормов планируют заготовить в Минской области, сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию...
 
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