На первой сезонной ярмарке в Минске продали 158 тонн продукции

На ярмарке у Дворца спорта продали почти 160 тонн продукции, сообщили в Мингорисполкоме.

"Общий товарооборот за два дня составил 309 тыс. рублей. Всего продано 158 т продукции, в том числе 126 т плодоовощной, 9 т мясной, 6 т рыбной, 17 т хлебобулочных, кондитерских, бакалейных, молочных изделий", - сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

Также известно, что в первой городской сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла в выходные у Дворца спорта, приняли участие 165 субъектов торговли и общественного питания.

В основном были представлены предприятия-производители, фермерские хозяйства, организации торговли и общественного питания Гродненской области.

На ярмарке была обеспечена продажа широкого ассортимента свежих плодов и овощей урожая 2018 года, консервированной и молочной продукции, мяса, колбасных изделий, рыбы, меда и непродовольственных товаров, говорится в сообщении, размещенном на сайте Мингорисполкома .

Осенние ярмарки будут организованы в столице каждые выходные до 4 ноября 2018 года.