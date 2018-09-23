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Лучшие из лучших. Юрий Морозов назван «Человеком года БелАЗ»
Новости Беларуси. В Жодино назвали «Человека года БелАЗ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Из 12 тысяч сотрудников холдинга выбрали сначала 87 номинантов, а потом и 5 победителей, которые сейчас носят почетное звание «Человек года». Награды вручали в номинациях «Лучший руководитель», «Работник основного производства», «Работник непроизводственной сферы» и «Лучший работник вспомогательного производства».
Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
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Новости Беларуси. В Жодино назвали «Человека года БелАЗ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из 12 тысяч сотрудников холдинга выбрали сначала 87 номинантов, а...
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