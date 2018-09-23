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Коммунальщики Минска готовы включить отопление в случае необходимости
Новости Беларуси. Столица готова к запуску! «Минское городское жилищное хозяйство» в случае необходимости готово включить отопление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все 48 ЖЭУ получили паспорта готовности к отопительному сезону, а включение отопления в жилых домах будет выполнено согласно графику.
Тимофей Кремез, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда:
Также был проведен ряд других мероприятий, которые позволят провести отопительный период без аварийных ситуаций. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, которые закреплены за определенными участками жилых домов, готовы к запуску тепла в жилые дома.
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Новости Беларуси. Столица готова к запуску! «Минское городское жилищное хозяйство» в случае необходимости готово включить отопление, сообщили в программе...
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