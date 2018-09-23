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В Заславле горел ясли-сад

24.09.2018 22:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Заславле горел ясли-сад. 139 детей эвакуировали работники МЧС и персонал заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Заславле горел ясли-сад

Пострадавших нет. Дети временно переведен в Заславскую школу №2. В результате происшествия повреждены потолок и стены. Предварительная причина пожара - короткое замыкание светильника из-за нарушения правил эксплуатации.

В Заславле горел ясли-сад

 
 
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Новости Беларуси. В Заславле горел ясли-сад. 139 детей эвакуировали работники МЧС и персонал заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадавших нет....
 
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