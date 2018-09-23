|
На заседании Мингорисполкома представили нового руководителя «Минск-Новости» Юрия Козиятко
Новости Беларуси. На заседании представили нового руководителя Информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство «Минск-Новости» Юрия Козиятко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А еще наградили компании и общественные объединения за значительный вклад в организацию и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На заседании представили нового руководителя Информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство «Минск-Новости» Юрия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)