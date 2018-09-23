На заседании Мингорисполкома представили нового руководителя «Минск-Новости» Юрия Козиятко

Новости Беларуси. На заседании представили нового руководителя Информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство «Минск-Новости» Юрия Козиятко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А еще наградили компании и общественные объединения за значительный вклад в организацию и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.