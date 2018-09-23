Из-за дождя в Минске произошло 10 ДТП

Новости Беларуси. Первый рабочий день начался в столице с 9-ти бальных пробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Превышение скорости и не соблюдение дистанции привели к десяткам мелких аварий. Центр города был практически парализован. Особенно сложно было проехать по проспектам Независимости и Машерова, улицам Козлова и Немиге.





Только после обеда на МКАДе произошло более 10 дорожно-транспортных происшествий. Вечером ситуация повторилась, хоть и в меньших масштабах. Кстати, спрос на такси в непогоду значительно вырос. Утром,24 сентября, несмотря на обилие различных служб, вызвать авто было практически невозможно.