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Впервые с 2007 года лучшим футболистом года по версии ФИФА стал не Месси или Роналду

24.09.2018 23:20 — Разное | Tut.by  
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Лучшим футболистом года по версии ФИФА стал хорватский полузащитник Лука Модрич.


Reuters

Модрич выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала» и стал серебряным призером чемпионата по футболу со сборной Хорватии. На мундиале он был признан лучшим игроком турнира.

Отметим, что после 2007 года лучшим футболистом года по версии ФИФА становился португалец Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси. В этом году Месси не попал даже в тройку.

Лучшим вратарем стал бельгиец Тибо Куртуа. Лучшим тренером — Дидье Дешам.

ФИФА также назвала символический состав. Примечательно, что в нем вратарем стал Давид Де Хеа, а не Тибо Куртуа.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все — «Реал»), Дани Алвес («ПСЖ»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Нголо Канте («Челси»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Эден Азар («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

 
 
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Лучшим футболистом года по версии ФИФА стал хорватский полузащитник Лука Модрич.
 
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