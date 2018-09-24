Гандболист Денис Рутенко перенес операцию

У игрока диагностировали повреждение наружного мениска правого коленного сустава и травму хряща правого бедра.





"Операция прошла успешно. Все хорошо. Я даже успел посетить нашу победную игру против "Монпелье". Всех поздравляю. Я же начну восстановительные процедуры. Большое спасибо всем, кто переживал за меня.





Спасибо клубу за оперативное решение всех вопросов по моему лечению. Двигаемся дальше", — цитирует игрока пресс-служба.