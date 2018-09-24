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Гандболист Денис Рутенко перенес операцию

24.09.2018 22:04 — Разное | Партизан  
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Правый угловой БГК им. Мешкова Денис Рутенко, получивший травму в поединке Лиги чемпионов против "Кристианстада", успешно прооперирован.

У игрока диагностировали повреждение наружного мениска правого коленного сустава и травму хряща правого бедра. 

"Операция прошла успешно. Все хорошо. Я даже успел посетить нашу победную игру против "Монпелье". Всех поздравляю. Я же начну восстановительные процедуры. Большое спасибо всем, кто переживал за меня. 

Спасибо клубу за оперативное решение всех вопросов по моему лечению. Двигаемся дальше", — цитирует игрока пресс-служба.

 
 
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Правый угловой БГК им. Мешкова Денис Рутенко, получивший травму в поединке Лиги чемпионов против "Кристианстада", успешно прооперирован.
 
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