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Более 600 резервистов призывают для участия в проверке боеготовности армии

24.09.2018 21:58 — Разное | Партизан  
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С 24 сентября в Беларуси проводится второй этап комплексной проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных сил. В связи с этим планируется призвать из запаса около 650 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Проводимая проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также определить способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки», — говорится в сообщении.

К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения.

Также планируется призвать из запаса порядка 650 человек и получить около 20 единиц техники, находящейся на длительном хранении и получаемой из государственных органов и организаций.

Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны.

Первый этап проверки, напомним, проходил весной этого года. Из запаса было призвано до двух тысяч военнообязанных.

— Основная цель на этом этапе — проверить практическими действиями готовность и способность органов управления, подразделений, соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению. Те задачи, которые сегодня поставлены, это первый этап. Дальше будет постепенно расширяться круг привлекаемых соединений, воинских частей, сил и средств к этой проверке, — рассказал тогда госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

 
 
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С 24 сентября в Беларуси проводится второй этап комплексной проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных сил. В связи с этим планируется...
 
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