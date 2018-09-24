Более 600 резервистов призывают для участия в проверке боеготовности армии

«Проводимая проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также определить способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки», — говорится в сообщении.





К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения.





Также планируется призвать из запаса порядка 650 человек и получить около 20 единиц техники, находящейся на длительном хранении и получаемой из государственных органов и организаций.





Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.





Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны.





Первый этап проверки, напомним, проходил весной этого года. Из запаса было призвано до двух тысяч военнообязанных.





— Основная цель на этом этапе — проверить практическими действиями готовность и способность органов управления, подразделений, соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению. Те задачи, которые сегодня поставлены, это первый этап. Дальше будет постепенно расширяться круг привлекаемых соединений, воинских частей, сил и средств к этой проверке, — рассказал тогда госсекретарь Совбеза Станислав Зась.