Вице-спикер Верховной Рады: Мирные переговоры нужно перенести из Минска. Беларусь подыгрывает Москве

Об этом она написала на своей странице в Facebook .





«Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) воздержались и проголосовали желтой кнопкой», — написала она.





Геращенко указала, что Беларусь на голосовании «в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорные 13 [стран], которые проголосовали против, нажав красную кнопку». «Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе», — добавила она.







