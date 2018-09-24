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Вице-спикер Верховной Рады: Мирные переговоры нужно перенести из Минска. Беларусь подыгрывает Москве

24.09.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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Вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченный президента страны по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко поддерживает идею о переносе переговоров относительно ситуации в регионе из Минска в другое место.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.


«Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) воздержались и проголосовали желтой кнопкой», — написала она.


Геращенко указала, что Беларусь на голосовании «в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорные 13 [стран], которые проголосовали против, нажав красную кнопку». «Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе», — добавила она.



 
Теги: Минск
 
 
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Вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченный президента страны по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко поддерживает идею о...
 
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