Новый инцидент с экономистом Чалым: на Зыбицкой ему на голову вывалили квашеную капусту

Правда, сам Сергей Чалый заявил, что ничего не случилось. Мол, не было ни драки, ни «инцидента с капустой». Поэтому, соответственно, в милицию обращаться повода не было.





«Наша Нива» связалась с «обидчиком». Им оказался Александр Кудлаев, известный в блогосфере как «Бармалей». На «встречу» с Чалым он приехал, заблаговременно подготовив упаковку квашеной капусты. связалась с «обидчиком». Им оказался Александр Кудлаев, известный в блогосфере как «Бармалей». На «встречу» с Чалым он приехал, заблаговременно подготовив упаковку квашеной капусты.













Кудлаев сообщил, что Чалый пострадал «за свой язык».













«Он знает за что. Если он говорит, что не было — ну ок, я посмеюсь. Но у меня есть и фото, и видео. Кстати, видео у меня уже хотят купить», — заверил Кудлаев.





Чалый и Кудлаев после «инцидента с капустой»

Из комментариев в твиттере следует, что Чалый послал Кудлаева «на три буквы», за что и пострадал.



