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Новый инцидент с экономистом Чалым: на Зыбицкой ему на голову вывалили квашеную капусту
Инцидент произошел 21 сентября в баре Beercap.
Правда, сам Сергей Чалый заявил, что ничего не случилось. Мол, не было ни драки, ни «инцидента с капустой». Поэтому, соответственно, в милицию обращаться повода не было.
Кудлаев сообщил, что Чалый пострадал «за свой язык».
«Он знает за что. Если он говорит, что не было — ну ок, я посмеюсь. Но у меня есть и фото, и видео. Кстати, видео у меня уже хотят купить», — заверил Кудлаев.
Чалый и Кудлаев после «инцидента с капустой»
Из комментариев в твиттере следует, что Чалый послал Кудлаева «на три буквы», за что и пострадал.
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Инцидент произошел 21 сентября в баре Beercap.
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