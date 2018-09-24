Месси и Роналду пропустят церемонию награждения лучшего игрока ФИФА

Marca . Криштиану Роналду, который есть среди номинантов на звание лучшего игрока по версии ФИФА, не прибудет в Лондон на церемонию награждения из-за плотного графика - в воскресенье Ювентус сыграл на выезде матч чемпионата Италии против Фрозиноне, а уже в среду туринский клуб встретится с Болоньей. Роналду заблаговременно предупредил организаторов, что не прибудет на церемонию, сообщает





Mundo Deportivo , аргентинский футболист отказался от посещения мероприятия по личным причинам. Лионель Месси оказался в этом сезоне вне тройки лучших, но его имя фигурирует в номинации "лучший гол". Однако, как сообщает, аргентинский футболист отказался от посещения мероприятия по личным причинам.





На награду лучшему игроку претендуют трое игроков: Лука Модрич (Реал), Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Криштиану Роналду (Реал / Ювентус).





Кроме лучшего игрока будут названы символическая сборная, лучший тренер, лучший вратарь, лучший футболистка и женщина-тренер, обладатель премии Пушкаша за лучший гол года.





Церемония ФИФА начнется в 20:30 по минскому времени.





В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 , где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.