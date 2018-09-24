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Футбол. Симуляция года? И это не Неймар!

24.09.2018 21:18 — Разное | Партизан  
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Полузащитник "Фейеноорда" Стевен Бергейс попал в комичную ситуацию. В матче чемпионата Голландии против "Утрехта" (1:0) он упал на газон после прикосновения со стороны соперника.

Эпизод зафиксировали камеры. Впрочем, арбитр встречи никак НЕ отреагировал на потолок смешное падение игрок, - передает sport-express.ru.
 
 
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Полузащитник "Фейеноорда" Стевен Бергейс попал в комичную ситуацию. В матче чемпионата Голландии против "Утрехта" (1:0) он упал на газон после прикосновения со...
 
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