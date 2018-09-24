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От штрафа до 10 лет с конфискацией. Озвучен приговор по делу украинского топ-менеджера и МТЗ

24.09.2018 21:12 — Разное | Партизан  
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24 сентября суд Ленинского района огласил приговор трем сотрудникам МТЗ и директору украинского «Завода утяжелителей». Белорусы приговорены к срокам от 5 до 10 лет лишения свободы, а иностранец оштрафован на сумму, эквивалентную 25 тысячам долларов.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2017-го не вернулся из командировки директор украинского Завода утяжелителей Александр Скиба. Он ездил на белорусский МТЗ, куда предприятие поставляло сырье. Выяснилось, его за дачу взяток задержал КГБ Беларуси.

За решеткой вместе с гражданином Украины также оказался главный металлург МТЗ Андрей Карась и его сын (работник одного из цехов), а также начальник управления материально-технического снабжения.

Следователи рассказали: металлург получил от украинца взяток на сумму более 16 тысяч долларов (большая часть была передана через сына металлурга), а начальник снабжения получил еще 8 тысяч. Согласно обвинению, за это лоббировались интересы украинского завода.

В итоге суд признал украинца Александра Скибу виновным в даче взятки. Ему грозило ограничение или лишение свободы, но он получил наказание ниже предусмотренного минимума — штраф в 49 тысяч рублей. Суд учел исключительные обстоятельства по делу, которые «существенно уменьшают степень общественной опасности деяния» (согласно ст. 70 УК РБ).

Главный металлург завода Андрей Карась приговорен к 10 годам лишения свободы за получение взятки и пособничестве украинцу в даче взятки начальнику управления снабжения. У мужчины конфискуют все имущество, ему же запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Начальник управления материально-технического снабжения осужден на 5 лет за получение взятки. Конфискуют все имущество, запрещено пять лет занимать определенные должности.

Сын главного металлурга признан посредником при передаче взяток, за что осужден на 4 года.

 
 
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24 сентября суд Ленинского района огласил приговор трем сотрудникам МТЗ и директору украинского «Завода утяжелителей». Белорусы приговорены к срокам от 5 до 10 лет...
 
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