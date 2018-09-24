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Белорусы Крыма хотят иметь свое телевидение
Об этом заявил председатель белорусского общества аннексированного полуострова.
На прошлой неделе в Крыму представили книгу «Белорусы. Мировая серия». Согласно «Крымской газете» издание, посвященное «как историческим деятелям белорусского происхождения, которые были на полуострове, так и современникам», передает
Презентация книги «Белорусы. Мировая серия» стала главной темой «Крымской газеты» в прошедший понедельник. Фото – Олег Мацкевич
Во время презентации председатель белорусского общества Крыма Роман Чегринец заявил о планах диаспоры.
«Мы бы хотели видеть и свою белорусскую газету, и телевизионную редакцию – она нужна, так как белорусский этнос – четвертый по величине в Крыму, и он заслуживает, чтобы его видели, и о его работе знали», – заявил Чегринец.
В прошлом году Роман Чегринец предложил создать портал «Беларусь-Крым», который покажет «настоящую жизнь в Крыму» белорусам и будет возить крымских туристов в Беларусь.
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Об этом заявил председатель белорусского общества аннексированного полуострова.
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