Белорусы Крыма хотят иметь свое телевидение

"Белсат" . На прошлой неделе в Крыму представили книгу «Белорусы. Мировая серия». Согласно «Крымской газете» издание, посвященное «как историческим деятелям белорусского происхождения, которые были на полуострове, так и современникам», передает









Презентация книги «Белорусы. Мировая серия» стала главной темой «Крымской газеты» в прошедший понедельник. Фото – Олег Мацкевич





Во время презентации председатель белорусского общества Крыма Роман Чегринец заявил о планах диаспоры.





«Мы бы хотели видеть и свою белорусскую газету, и телевизионную редакцию – она нужна, так как белорусский этнос – четвертый по величине в Крыму, и он заслуживает, чтобы его видели, и о его работе знали», – заявил Чегринец.





В прошлом году Роман Чегринец предложил создать портал «Беларусь-Крым», который покажет «настоящую жизнь в Крыму» белорусам и будет возить крымских туристов в Беларусь.