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Тренерский штаб ХК "Динамо-Минск" получил карт-бланш

24.09.2018 23:51 — Разное | Интерфакс  
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Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" в ближайшее время не изменится, а слухи об отставке главного тренера Горди Дуайера и приходе на его место Олега Знарка сильно преувеличены, заявил глава наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич.

"Я как председатель наблюдательного совета, как человек, отвечающий в том числе и за формирование тренерского штаба, ни словом, ни делом ни разу не помышлял о смене тренерского состава ХК "Динамо-Минск". И никакая другая фамилия, кроме фамилии существующего главного тренера, не звучала", - заявил он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

От также заявил, что "на сегодняшний день решение о замене главного тренера и иных тренеров в клубе нет и не планируется".

"Мы даем карт-бланш Горди Дуайеру", - сказал И.Шуневич.

Он высказан уверенность, что команда будет только набирать обороты, несмотря на разные пессимистические прогнозы. По мнению И.Шуневича, команда сыграна, и ей вполне по силам выполнять ту задачу, которая стоит перед ней.

Неудачи ХК "Динамо-Минск" на старте сезона он назвал недостаточным поводом, чтобы "паниковать и что-то менять".

"Это повод только более эффективно управлять имеющимся составом, принципиально оценивать игру, влиять в том числе и на некоторые процессы внутри клуба. Чем мы и занимаемся", - заверил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" в ближайшее время не изменится, а слухи об отставке главного тренера Горди Дуайера и приходе на его место Олега...
 
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