Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Алеся Липая

Уголовное дело в отношении Алеся Липая прекращено.

Согласно постановлению следственного комитета, расследование подлежит прекращению на основании пункта 7 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса (обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, — в отношении умершего), сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на следственный комитет.

А.Липай родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района. В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лирник". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радио Свобода" в Беларуси.

Стал основателем и руководителем информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года.

Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии "Под снегом" издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии "Остаток".

В июне 2018 года в отношении А.Липая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов).