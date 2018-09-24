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Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Алеся Липая

24.09.2018 23:16 — Разное | Интерфакс  
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Уголовное дело в отношении Алеся Липая прекращено.

Согласно постановлению следственного комитета, расследование подлежит прекращению на основании пункта 7 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса (обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, — в отношении умершего), сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на следственный комитет.

А.Липай родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района. В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лирник". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радио Свобода" в Беларуси.

Стал основателем и руководителем информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года.

Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии "Под снегом" издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии "Остаток".

В июне 2018 года в отношении А.Липая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов).

 
 
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Уголовное дело в отношении Алеся Липая прекращено. Согласно постановлению следственного комитета, расследование подлежит прекращению на основании пункта 7 части...
 
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