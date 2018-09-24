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В Беларуси зарегистрировано 42 случая отравления грибами –эпидемиологи

24.09.2018 22:35 — Разное | Интерфакс  
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По состоянию на 24 сентября 2018 года в Беларуси зарегистрировано 42 случая отравления грибами, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Минске от отравления грибами пострадало 25 человек, в Гомельской – 6, в Брестской и Могилевской – по 5, в Витебской – 1.

Трое из числа пострадавших – дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Эпидемиологи Беларуси напоминают, что отравления грибами имеют характерные признаки.

"Токсическим началом несъедобных грибов являются сильнодействующие яды, которые не разрушаются при кулинарной обработке. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте РЦЭиО.

Незнание видового состава грибов и игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой последствия разной степени тяжести: от острых форм отравлений до смертельных исходов.

Эпидемиологи также отмечают, что отравление  может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления.

Причиной острого отравления могут также стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 24 сентября 2018 года в Беларуси зарегистрировано 42 случая отравления грибами, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и...
 
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