«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)

Пять любопытных высказываний прошлой недели.







Александр Лукашенко, президент

18 сентября, назначая Виталия Вовка помощником — инспектором по Витебской области , президент18 сентября,Виталия Вовка помощником — инспектором по Витебской области

Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму.

Мария Захарова, представитель МИД России

21 сентября в эфире БТ , представитель МИД Россиив эфире БТ

У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса.

Максим Осипов, обозреватель газеты «СБ»

17 сентября на Facebook (запись уже удалена) , обозреватель газеты «СБ»на Facebook (запись уже удалена)

Мне вот интересно, кто с этими колясками вообще прется в транспорт, если у молодых родителей по 2-3 машины обычно? Или всегда можно взять такси и не портить нервы ни водителям общественного транспорта, ни пассажирам. А если нет средств ни на личное авто, ни на такси — имеют ли они вообще моральное право заводить детей и усложнять тем самым жизнь обществу?

Ігар Юркевіч, нам. ст. Мінгарвыканкам

У адказе на запыт БСДП (Грамада), апублікаваным 19 верасня , нам. ст. МінгарвыканкамУ адказе на запыт БСДП (Грамада),19 верасня

У адрас Мінгарвыканкама паступіў шэраг зваротаў ад грамадзян Беларусі і прадстаўнікоў грамадскасці з негатыўным стаўленнем да пытання ўстаноўкі памятнай дошкі па вуліцы Валадарскага, 9. Пытанне аб мэтазгоднасці прыняцця рашэння Мінгарвыканкама па ўстаноўцы мемарыяльнай дошкі знаходзіцца на разглядзе.

Александр Лукашенко, президент

18 сентября на демонстрации новой версии пианино «Беларусь» , президент18 сентября нановой версии пианино «Беларусь»

Это все для детей. Чувствую, что настал такой период, если мы его прошлепаем, то никогда не догоним. И наша нация из музыкальной, умной, талантливой превратится в падших людей. Поэтому надо поднять их, подставить им плечо, чтобы они не упали в уровне.

Вот такая жесточайная кадровая политика у главы государства. Напомним, Виталий Вовкминистра промышленности после президентского разноса в Орше.Каин и Авель тоже были братьями, а не друзьями и коллегами. Братство — красивое слово для политики, но оно теряет в красках, если вспомнить молочно-газово-нефтяные войны в наши дни и кровавые войны между нашими народами всего пару столетий назад. Да зачем далеко ходить: на этих выходных Лукашенко и Путин провели— глава Беларусииз российского коллеги новые субсидии, на которых и строится сегодня заклятое братство…— прокомментировали идею обозревателя президентской газеты в соцсетях.Мемарыяльную дошку да 100-годдзя БНР улады абяцалі ўсталяваць яшчэ да 25 сакавіка — уласна да святочнай даты. Але цяпер чыноўнікі далі задні ход, спасылаючыся на негатыўнае стаўленне нейкіх неназваных арганізацый.гаворыць палітык Ігар Барысаў.Странно, что президент понимает важность воспитания и образования нового поколения, но зарплаты педагогов остаются такими, что толковых специалистов в эту сферу идет все меньше.Кстати, о пианино. Полгода назад, 20 марта, Лукашенкозадачу. А 19 сентября, как подмечает ресурс, было возбуждено дело о банкротстве ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов».