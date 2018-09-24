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«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)
Пять любопытных высказываний прошлой недели.
Александр Лукашенко, президент
18 сентября,
Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму.
Вот такая жесточайная кадровая политика у главы государства. Напомним, Виталий Вовк
Мария Захарова, представитель МИД России
У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса.
Каин и Авель тоже были братьями, а не друзьями и коллегами. Братство — красивое слово для политики, но оно теряет в красках, если вспомнить молочно-газово-нефтяные войны в наши дни и кровавые войны между нашими народами всего пару столетий назад. Да зачем далеко ходить: на этих выходных Лукашенко и Путин провели «тяжелые, но результативные переговоры» — глава Беларуси
Максим Осипов, обозреватель газеты «СБ»
Мне вот интересно, кто с этими колясками вообще прется в транспорт, если у молодых родителей по 2-3 машины обычно? Или всегда можно взять такси и не портить нервы ни водителям общественного транспорта, ни пассажирам. А если нет средств ни на личное авто, ни на такси — имеют ли они вообще моральное право заводить детей и усложнять тем самым жизнь обществу?
«По какому критерию в “СБ” сотрудников набирают — по принципу морального уродства?» — прокомментировали идею обозревателя президентской газеты в соцсетях.
Ігар Юркевіч, нам. ст. Мінгарвыканкам
У адказе на запыт БСДП (Грамада),
У адрас Мінгарвыканкама паступіў шэраг зваротаў ад грамадзян Беларусі і прадстаўнікоў грамадскасці з негатыўным стаўленнем да пытання ўстаноўкі памятнай дошкі па вуліцы Валадарскага, 9. Пытанне аб мэтазгоднасці прыняцця рашэння Мінгарвыканкама па ўстаноўцы мемарыяльнай дошкі знаходзіцца на разглядзе.
Мемарыяльную дошку да 100-годдзя БНР улады абяцалі ўсталяваць яшчэ да 25 сакавіка — уласна да святочнай даты. Але цяпер чыноўнікі далі задні ход, спасылаючыся на негатыўнае стаўленне нейкіх неназваных арганізацый. «Няма канкрэтыкі, гэта ўсё абстрактна, — гаворыць палітык Ігар Барысаў. — А калі гэта абстрактна, гэта навявае думку, што гэта пустыя словы».
Александр Лукашенко, президент
18 сентября на
Это все для детей. Чувствую, что настал такой период, если мы его прошлепаем, то никогда не догоним. И наша нация из музыкальной, умной, талантливой превратится в падших людей. Поэтому надо поднять их, подставить им плечо, чтобы они не упали в уровне.
Странно, что президент понимает важность воспитания и образования нового поколения, но зарплаты педагогов остаются такими, что толковых специалистов в эту сферу идет все меньше.
Кстати, о пианино. Полгода назад, 20 марта, Лукашенко
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.
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