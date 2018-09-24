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«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)

24.09.2018 23:44 — Разное | UDF  
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.


«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)


Александр Лукашенко, президент
18 сентября, назначая Виталия Вовка помощником — инспектором по Витебской области


Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму.


Вот такая жесточайная кадровая политика у главы государства. Напомним, Виталий Вовк потерял пост министра промышленности после президентского разноса в Орше.




«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)


Мария Захарова, представитель МИД России
21 сентября в эфире БТ


У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса.


Каин и Авель тоже были братьями, а не друзьями и коллегами. Братство — красивое слово для политики, но оно теряет в красках, если вспомнить молочно-газово-нефтяные войны в наши дни и кровавые войны между нашими народами всего пару столетий назад. Да зачем далеко ходить: на этих выходных Лукашенко и Путин провели «тяжелые, но результативные переговоры» — глава Беларуси выбил из российского коллеги новые субсидии, на которых и строится сегодня заклятое братство…




«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)


Максим Осипов, обозреватель газеты «СБ»
17 сентября на Facebook (запись уже удалена)


Мне вот интересно, кто с этими колясками вообще прется в транспорт, если у молодых родителей по 2-3 машины обычно? Или всегда можно взять такси и не портить нервы ни водителям общественного транспорта, ни пассажирам. А если нет средств ни на личное авто, ни на такси — имеют ли они вообще моральное право заводить детей и усложнять тем самым жизнь обществу?


«По какому критерию в “СБ” сотрудников набирают — по принципу морального уродства?» — прокомментировали идею обозревателя президентской газеты в соцсетях.




«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)


Ігар Юркевіч, нам. ст. Мінгарвыканкам
У адказе на запыт БСДП (Грамада), апублікаваным 19 верасня


У адрас Мінгарвыканкама паступіў шэраг зваротаў ад грамадзян Беларусі і прадстаўнікоў грамадскасці з негатыўным стаўленнем да пытання ўстаноўкі памятнай дошкі па вуліцы Валадарскага, 9. Пытанне аб мэтазгоднасці прыняцця рашэння Мінгарвыканкама па ўстаноўцы мемарыяльнай дошкі знаходзіцца на разглядзе.


Мемарыяльную дошку да 100-годдзя БНР улады абяцалі ўсталяваць яшчэ да 25 сакавіка — уласна да святочнай даты. Але цяпер чыноўнікі далі задні ход, спасылаючыся на негатыўнае стаўленне нейкіх неназваных арганізацый. «Няма канкрэтыкі, гэта ўсё абстрактна, — гаворыць палітык Ігар Барысаў. — А калі гэта абстрактна, гэта навявае думку, што гэта пустыя словы».




«Надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму». Цитаты недели (17-23 сентября)


Александр Лукашенко, президент
18 сентября на демонстрации новой версии пианино «Беларусь»


Это все для детей. Чувствую, что настал такой период, если мы его прошлепаем, то никогда не догоним. И наша нация из музыкальной, умной, талантливой превратится в падших людей. Поэтому надо поднять их, подставить им плечо, чтобы они не упали в уровне.


Странно, что президент понимает важность воспитания и образования нового поколения, но зарплаты педагогов остаются такими, что толковых специалистов в эту сферу идет все меньше.

Кстати, о пианино. Полгода назад, 20 марта, Лукашенко поставил задачу «отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне, музыкальных инструментов. Особенно пианино, которое у нас когда-то выпускалось». А 19 сентября, как подмечает ресурс promise.by, было возбуждено дело о банкротстве ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов».

 
 
Ссылка на источник 38
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