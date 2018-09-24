25 сентября. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Артамон Змеевик. Артамон зазывает змей в норы. Вереницей в этот день ползут змеи по лесу.

РОДИЛИСЬ:

1644 Оле Кристенсен РЁМЕР, датский астроном, первым рассчитавший скорость света.

1765 Михаил (Клеофас) Андреевич ОГИНЬСКИЙ, белорусско-польский композитор, автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной» (1794). В метрополитене Москвы начальные такты этого полонеза Огинского звучат при попытке неоплаченного прохода через турникеты.

1866 Томас МОРГАН, американский биолог, основоположник генетики.

1897 Уильям ФОЛКНЕР, американский писатель.

1906 Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ, российский композитор. Начал сочинять музыку с 9 лет. Он - один из самых исполняемых в мире композиторов.

1920 Сергей Фёдорович БОНДАРЧУК, российский кинорежиссёр и актёр.

1938 Лидия Николаевна ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА, российская актриса, жена В.М. ШУКШИНА.

1944 Майкл Кирк ДУГЛАС, американский актёр. Родился в семье выходца из Беларуси, муж актрисы Кэтрин ЗЕТЫ-ДЖОНС.

1950 Кристофер РИВ, американский актёр. В марте 1995 года, упав с лошади во время её прыжка через барьер, Рив чудом уцелел, но остался парализованным. Умер в 2004 году.

1956 Джейми (Джеймс Франклин), ХАЙНЕМАН, американский телеведущий («Разрушители легенд»).

1958 Анатолий Владимирович КОТЕНЁВ, белорусский актёр. Муж телеведущей Светланы БОРОВСКОЙ, у них двое сыновей.

1968 Уилл (Уиллард Кристофер) СМИТ, американский актёр и певец. Смит стал первым актёром в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более $100 млн каждый. Отказался от роли Нео в «Матрице» (1999), о чём впоследствии очень сожалел. Свободно говорит по-испански.

1969 Кэтрин ЗЕТА-ДЖОНС, британская актриса, жена Майкла ДУГЛАСА. Двойное имя девочке дали в честь двух её бабушек, одна из которых (Зета) была названа так, в свою очередь, в честь корабля, на котором плавал её дед.

СОБЫТИЯ:

1772 Екатерина II подарила своему бывшему любовнику и тайному мужу князю ОРЛОВУ 10 тыс. крепостных в любом месте, где тот пожелал бы.

1818 В Англии доктор Джеймс БЛАНДЕЛЛ совершил первое в мире переливание человеческой крови другому человеку (женщине-пациентке от её мужа-донора), в отличие от прежних опытов с животными.

1971 В Бресте открылся мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

1977 Американец Тони АЛЬВА совершил самый длинный прыжок на скейтборде, преодолев 5,2 метра.

1985 В СССР было основано Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость.

2003 Умер Юрий СЕНКЕВИЧ, российский путешественник и телеведущий.

2014 Умер Як ЙОАЛА, эстонский певец.