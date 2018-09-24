«Любовь есть» уже нет на пешеходной улице Советской в Бресте

С пешеходной улицы исчез рекламный хештэг Брестского мясокомбината «#Любовь есть». Ярко красные буквы с этой надписью уже пару лет привлекали любителей делать селфи. Кстати, страсть фотографировать себя и выкладывать снимки в социальные сети уже признали неким психическим отклонением.



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Вероятнее всего, конструкцию отправили в ремонт. Уже давно в букве «е» появилась небольшая дырочка. Однако любопытные вандалы постепенно её расширили, не спасла и предупредительная надпись «Внимание! Ведётся видеонаблюдение». Интересно, что искали наши «чёрные копатели» внутри конструкции, установленной мясокомбинатом? Может, мясной фарш или сыровяленые колбасы?



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Лично для меня появление на улице Советской возле художественной галереи ярко красной рекламы было нонсенсом. Также негативно высказывались по этому поводу и многие брестские художники. Такие малые архитектурные вещи сейчас почему-то устанавливаются даже без обсуждения на художественном совете, решения которого носят сугубо рекомендательный характер.

Вспоминается старая история с установленной прямо посередине пешеходной улицы композиции с совой и бульдогом . Тогда после негативной оценки горожан её быстро убрали.