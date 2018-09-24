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«Любовь есть» уже нет на пешеходной улице Советской в Бресте
25.09.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
С пешеходной улицы исчез рекламный хештэг Брестского мясокомбината «#Любовь есть». Ярко красные буквы с этой надписью уже пару лет привлекали любителей делать селфи. Кстати, страсть фотографировать себя и выкладывать снимки в социальные сети уже признали неким психическим отклонением.
Вероятнее всего, конструкцию отправили в ремонт. Уже давно в букве «е» появилась небольшая дырочка. Однако любопытные вандалы постепенно её расширили, не спасла и предупредительная надпись «Внимание! Ведётся видеонаблюдение». Интересно, что искали наши «чёрные копатели» внутри конструкции, установленной мясокомбинатом? Может, мясной фарш или сыровяленые колбасы?
Лично для меня появление на улице Советской возле художественной галереи ярко красной рекламы было нонсенсом. Также негативно высказывались по этому поводу и многие брестские художники. Такие малые архитектурные вещи сейчас почему-то устанавливаются даже без обсуждения на художественном совете, решения которого носят сугубо рекомендательный характер.
Вспоминается старая история с установленной прямо посередине пешеходной улицы композиции
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С пешеходной улицы исчез рекламный хештэг Брестского мясокомбината «#Любовь есть». Ярко красные буквы с этой надписью уже пару лет привлекали любителей делать...
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