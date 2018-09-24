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Российские десантники прибыли в Брест на учения с белорусскими ССО

25.09.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Основной этап совместных маневров пройдет с 1 по 5 октября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59114.php

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Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ в понедельник прибыли в Беларусь для проведения совместных учений с Силами специальных операций (ССО) республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

"Основной этап совместных маневров "крылатой пехоты" двух стран пройдет на военном полигоне под Брестом в период с 1 по 5 октября. Накануне на железнодорожную станцию "Брест-Восточный" (Республика Беларусь) прибыл воинский эшелон с личным составом, военной техникой и вооружением одного из подразделений Рязанского парашютно-десантного полка", - рассказали в российском военном ведомстве.

По словам представителей Минооброны, российская сторона на учениях будет представлена батальонной тактической группой общей численностью около 300 человек личного состава и более чем 70 единицами техники.

Также в учениях задействованы самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59114.php

Российские десантники прибыли в Брест на учения с белорусскими ССО

В ближайшее время транспортники перебазируются на один из военных аэродромов Вооруженных сил Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59114.php

Российские десантники прибыли в Брест на учения с белорусскими ССО

Совместные тактико-специальные учения ВДВ России и ССО Беларуси также проходят на полигоне Раевский под Новороссийском с 24 по 28 сентября. В них участвуют более 300 военнослужащих союзных государств, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и новейших средств радиоэлектронной борьбы.

 
Теги: Брест
 
 
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Основной этап совместных маневров пройдет с 1 по 5 октября. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ в понедельник прибыли в Беларусь для...
 
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