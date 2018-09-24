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Белорусские клиенты «Натали Турс» потеряли около 700 тысяч евро
25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские клиенты обанкротившейся компании «Натали Турс» потеряли порядка 700 тысяч евро. Об этом сегодня сообщил замминистра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, передает телеканал «МИР 24».
Власти же в свою очередь намерены внести поправки в законодательство, которые позволят защитить права туристов. Одно из предложений – создание гарантийных фондов.
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