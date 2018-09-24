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Белорусские клиенты «Натали Турс» потеряли около 700 тысяч евро

25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские клиенты обанкротившейся компании «Натали Турс» потеряли порядка 700 тысяч евро. Об этом сегодня сообщил замминистра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, пострадавшие получат компенсации. Но размер будет ниже полной стоимости путевок. При этом ситуация с «Натали Турс» не повлечет за собой банкротств белорусских турагентств, которые продавали путевки этой компании.

Власти же в свою очередь намерены внести поправки в законодательство, которые позволят защитить права туристов. Одно из предложений – создание гарантийных фондов. 

«До конца этого года мы уже предложим варианты решения этой проблемы. Чтобы человек был защищен. Какой будет механизм, это мы выработаем в составе рабочей группы, которую составляет и туристическая общественность, и чиновники», – сказал Портной.

Один из старейших в России туроператоров «Натали Турс» в разгар летнего сезона объявил об аннулировании всех туров. В целом пострадали порядка 30 тысяч человек.



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Один из старейших в России туроператоров в разгар летнего сезона объявил об аннулировании всех туров.
 
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