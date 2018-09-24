Белорусские клиенты «Натали Турс» потеряли около 700 тысяч евро

Белорусские клиенты обанкротившейся компании «Натали Турс» потеряли порядка 700 тысяч евро. Об этом сегодня сообщил замминистра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, передает телеканал «МИР 24».



По его словам, пострадавшие получат компенсации. Но размер будет ниже полной стоимости путевок. При этом ситуация с «Натали Турс» не повлечет за собой банкротств белорусских турагентств, которые продавали путевки этой компании.

Власти же в свою очередь намерены внести поправки в законодательство, которые позволят защитить права туристов. Одно из предложений – создание гарантийных фондов.



«До конца этого года мы уже предложим варианты решения этой проблемы. Чтобы человек был защищен. Какой будет механизм, это мы выработаем в составе рабочей группы, которую составляет и туристическая общественность, и чиновники», – сказал Портной.