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Рейтинг кредитов наличными: ставки пошли вверх

25.09.2018 07:03 — Разное | Myfin  
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Рейтинг кредитов наличными: ставки пошли вверх
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Отметим, что в нашей статье рассматриваются кредиты наличными под неустойку сроком от 12 месяцев и выше, ведь практически всегда банки идут навстречу клиенту, если он пожелает расплатиться с кредитом раньше оговоренного срока. Во всех случаях за это не взымаются штрафные санкции и комиссионные выплаты.

Посмотрим на реальном примере – при сроке в 1 год и сумме кредита в 1 тысячу рублей, – какие банки окажутся на вершине нашего рейтинга. Выплату кредита будет производить равными платежами, как и предусмотрено практически во всех банковских учреждениях.

Еще раз напомним, что все наши расчеты – предварительные, и за более точной информацией необходимо обращаться в банк.

В лидерах – Франсабанк

При сроке в 1 год и сумме кредита в 1 тысячу рублей на первых трех местах оказались банки, где актуальная ставка по займу колеблется от 12% до 14,9% годовых. Это Франсабанк, Беларусбанк и Технобанк.

Отметим, что в Франсабанке кредит «Все и сразу» под 12% годовых выдается на срок в 13 месяцев, но так как в банке предусмотрено досрочное погашение заемных средств без ограничений и взимания дополнительных комиссий, этот кредит также попал в наш первый рейтинг.

К слову, при сроке кредитования от 14 месяцев до 7 лет ставка по кредиту «Все и сразу» составит не 12, а уже 15,5% годовых.

Взять в долг можно до 10 тысяч рублей (под неустойку) и до 25 тысяч рублей под неустойку и поручительство физического лица; неустойку и залог автомобиля (страхование автомобиля на условиях «полное КАСКО»).

Банк оставляет за собой право при рассмотрении заявки потребовать дополнительное обеспечение по кредиту. Кроме того, заем может быть предоставлен на рефинансирование кредитов в банках. Также возможно предоставление на погашение основного долга и процентов по рефинансируемому кредиту. 

Стоит упомянуть, что в Технобанке кредит «Лайт» также выдается на срок в 13 месяцев. Однако и в этом банке предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии. Кроме того, выплаты по кредиту «Лайт» – дифференцированные, а не аннуитетные, т.е. каждый раз выплаты будут уменьшаться, а не идти равными платежами, как оговорено нашими условиями. Поэтому это также надо иметь в виду.

 
 
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Myfin.by подготовил рейтинг кредитов наличными от белорусских банков. Смотрим, кто в топе.
 
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