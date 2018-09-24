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Рейтинг кредитов наличными: ставки пошли вверх
Отметим, что в нашей статье рассматриваются
Посмотрим на реальном примере – при сроке в 1 год и сумме кредита в 1 тысячу рублей, – какие банки окажутся на вершине нашего рейтинга. Выплату кредита будет производить равными платежами, как и предусмотрено практически во всех банковских учреждениях.
Еще раз напомним, что все наши расчеты – предварительные, и за более точной информацией необходимо обращаться в банк.
В лидерах – Франсабанк
При сроке в 1 год и сумме кредита в 1 тысячу рублей на первых трех местах оказались банки, где актуальная ставка по займу колеблется от 12% до 14,9% годовых. Это Франсабанк, Беларусбанк и Технобанк.
Отметим, что в Франсабанке
К слову, при сроке кредитования от 14 месяцев до 7 лет ставка по кредиту «Все и сразу» составит не 12, а уже 15,5% годовых.
Взять в долг можно до 10 тысяч рублей (под неустойку) и до 25 тысяч рублей под неустойку и поручительство физического лица; неустойку и залог автомобиля (страхование автомобиля на условиях «полное КАСКО»).
Банк оставляет за собой право при рассмотрении заявки потребовать дополнительное обеспечение по кредиту. Кроме того, заем может быть предоставлен на рефинансирование кредитов в банках. Также возможно предоставление на погашение основного долга и процентов по рефинансируемому кредиту.
Стоит упомянуть, что в Технобанке кредит «Лайт» также выдается на срок в 13 месяцев. Однако и в этом банке предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии. Кроме того, выплаты по кредиту «Лайт» – дифференцированные, а не аннуитетные, т.е. каждый раз выплаты будут уменьшаться, а не идти равными платежами, как оговорено нашими условиями. Поэтому это также надо иметь в виду.
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Myfin.by подготовил рейтинг кредитов наличными от белорусских банков. Смотрим, кто в топе.
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