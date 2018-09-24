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Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

25.09.2018 00:02 — Разное | Интерфакс  
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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил признание как лучший игрок 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Награду он получил на специальной церемонии в Лондоне в понедельник.

В минувшем сезоне в составе "Реала" он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а с партнерами по сборной Хорватии - серебряным призером чемпионата мира в России.

Таким образом, Лука Модрич впервые становится лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Помимо него, на звание игрока сезона претендовали нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

 
 
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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил признание как лучший игрок 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА)....
 
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