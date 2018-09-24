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Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил признание как лучший игрок 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Награду он получил на специальной церемонии в Лондоне в понедельник.
В минувшем сезоне в составе "Реала" он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а с партнерами по сборной Хорватии - серебряным призером чемпионата мира в России.
Таким образом, Лука Модрич впервые становится лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил признание как лучший игрок 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА)....
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