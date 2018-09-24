Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил признание как лучший игрок 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Награду он получил на специальной церемонии в Лондоне в понедельник.

В минувшем сезоне в составе "Реала" он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а с партнерами по сборной Хорватии - серебряным призером чемпионата мира в России.

Таким образом, Лука Модрич впервые становится лучшим футболистом года по версии ФИФА.



Помимо него, на звание игрока сезона претендовали нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.