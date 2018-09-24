"Не Эль-Класико, конечно". Как фанатка "Реала" собирает футбольную коллекцию и "топит" за ФК "Витебск"

Футбольный клуб «Витебск», не знавший поражений с начала лета, 22 сентября огорчил своих фанатов: дома уступил 0:1 брестскому «Динамо». Но клуб получил поддержку болельщиков — на 8-тысячном ЦСК было около 6 тысяч человек. Чтобы трибуны заняли на треть — такого тут не помнят давно! И это несмотря на дождь и холод: лето в Витебске закончилось именно в субботу, перед схваткой «северян» и «южан». SPORT.TUT.BY сходил на матч с одной из самых верных болельщиц ФК «Витебск» — Анастасией Пищуловой. Она не просто фанат, но и футбольный эксперт покруче многих мужчин. Настя «топит» за мадридский «Реал» и была на Эль-Класико и других играх звездных клубов. А еще она — страстная собирательница атрибутики: у нее уже около тысячи футболок, шарфов, билетов и т.д. Девушка поделилась, как ей удается совмещать работу в музее, путешествия и коллекционирование.



Анастасия Пищулова

«На выпускном все танцуют, а я смотрю футбол»

По образованию Анастасия — историк и менеджер по туризму. В 24 года она директор Витебского районного историко-краеведческого музея (находится в агрогородке Октябрьская недалеко от областного центра).

В футбол, а точнее, в «Реал» Настя влюбилась неожиданно и, похоже, навсегда. Это произошло 6 лет назад, когда в Польше и Украине проходил ЧЕ:

— У нас был выпускной в колледже, и шел матч Германия — Италия. Все танцуют, а я смотрю игру. И на меня как что-то нашло! Стала следить за всеми матчами ЧЕ, особенно мне понравились сборная Испании и игроки «Реала Мадрид». С той поры не пропускаю ни одной игры этого клуба. А до этого смотрела футбол лишь иногда. Ни папа, ни старший брат не были помешаны на футболе. А сейчас семья поддерживает мое увлечение.



Английская газета The Sun, которая уделяет большое внимание спортивной тематике, особенно футболу, однажды вышла с фотографией болельщицы из Витебска. «Просто я люблю приходить на стадион за 2, а то и 3 часа до матча. Смотрю, как футболисты разминаются, привыкаю к атмосфере. Но на трибунах в это время людей еще мало, вот фоторепортер меня и словил, видно, в такой момент», — скромно объясняет девушка

Анастасия побывала в 23 странах, и почти везде — как болельщица:

— В частности, была 15 июня на матче Испания — Португалия в рамках ЧМ-2018 в Сочи. Билет стоил свыше 6 тысяч российских рублей. Купить его было непросто: помогли друзья в Москве, которые более половины суток «ловили» его в интернете. Стараюсь посещать выездные матчи «Реала». А в Мадрид езжу каждые 1,5−2 года. Эти туры всегда впечатляют, ведь футбол в Испании — как религия! Но на поездку на матч готова потратить до 100 евро. Поэтому ищу экономварианты в гостиницах и самолетах.

У Насти стройная фигура, но она не называет себя спортивной девушкой:

— Я только езжу на велосипеде. А как бегают футболисты, вообще не представляю! Я, наверное, добежала от одних ворот до других — и упала бы. Для меня футбол — это эмоции. Когда я на матче «Реала», полностью отключаюсь. Тогда существуют только этот стадион и эта крутая атмосфера: тысячи болельщиков — и ты среди них.

«Не хватает Фурлана. Он счастливый талисман для «Витебска»

Матч с брестским «Динамо» начался с минуты молчания — игроки и болельщики почтили память лучшего спортивного менеджера в истории Беларуси Анатолия Капского, который ушел из жизни в тот день, 22 сентября.

Вечер получился тяжелым. Во-первых, не радовала погода. Дождь как влупил в начале первого тайма, так и продолжался до финального свистка. Болельщики согревались горячим чаем, кутались в пледы и шарфы. Во-вторых, «северянам» не удалось поквитаться с «южанами» за проигрыш 3:1 у них в гостях в мае, в 7-м туре первенства. Увы, в минувшую субботу ФК «Витебск» не помогло и родное поле.

В итоге витебский клуб с 44-ми очками занимает 2-е место в турнирной таблице, оставаясь главным преследователем БАТЭ. У брестчан — 35 баллов, и они идут шестыми.



Анастасия и ее друзья на матче «Витебск» — «Динамо» (Брест) 22 сентября

Но на матчи ФК «Витебск» Анастасия Пищулова ходила даже тогда, когда он переживал не лучшие времена, находясь в первой лиге.

— У любого болельщика есть клуб «номер один». Для меня это «Реал». А с «Витебском» — дело не столько в футболе и результатах, а в том, что это «Витебск», команда из родного города. А родных нужно всегда поддерживать, — считает Настя.

Взлет «Витебска» в этом сезоне, по мнению девушки, произошел благодаря «грамотной трансферной политике и правильному тренеру»: «И вообще наши футболисты — молодцы. Я ходила в начале сезона на их матч с БАТЭ. По скорости ребята не уступали борисовчанам».





На футбол директор музея «подсадила» и коллег. На матч с «Динамо» (Брест) она пришла с сотрудницами Анной Лисейцевой и Викторией Василевской. Компанию Вике составил ее парень Алексей Духович, тоже заядлый болельщик и игрок в мини-футбол.

Девушки основательно подготовились: изготовили из рулона обоев плакат длиной около четырех метров с надписью «Витебск = Еврокубки». Ребята держали его вчетвером, и растяжка занимала почти полсектора. (Кстати, плакат помог Анастасии победить в конкурсе на лучшее фото на тему «Как я готовлюсь к матчу», объявленном в группе ФК «Витебск» в соцсети. В перерыве поединка ей вручили приз — болельщицкий шарф).

Перед матчем девушки взяли автографы у Бруно Фурлана — это бразильский нападающий ФК «Витебск», удаленный в матче 21-го тура за удар соперника рукой после остановки игры, дисквалифицирован на четыре матча. Клуб намерен ходатайствовать перед АБФФ об отсрочке исполнения наказания футболисту, но Бруно пропустил игру против брестского «Динамо». Возможно, это и определило ее исход.

В одной из атак на 32-й минуте витебляне заработали право на пенальти. Но Кирилл Вергейчик не смог переиграть голкипера брестчан Александра Гутора.

Девчонки, как и сотни других болельщиков, не скрывали эмоций по этому поводу. Правда, в отличие от сидевших рядом мужчин, отнеслись к ситуации более мягко:

— Наверное, Кирилл переволновался.



Матч ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест) 22 сентября 2018 года

Ближе к финалу, когда 0:1 на табло уже пугало, Настя заметила:

— Где Фурлан? Пусть хотя бы мимо поля прошелся. Заметила на последних играх, что он оказывает магическое действие на Вергейчика. Когда Фурлан разминается, готовится выходить на поле, Вергейчик активизируется и забивает! Так что Фурлана, конечно, не хватает. Он счастливый талисман для «Витебска».

Проигрыш родной команды Анастасия прокомментировала так: «Ребята сражались как могли. Но не смогли ничего противопоставить правильной тактике брестчан. У них была очень сильная оборона, она напоминала «автобус». Не Эль-Класико, конечно, но матч все время держал на нервах».

«Билет — на сектор «Барселоны»! А я вся в символике «Реала»

Путешествуя, музейщица и болельщица Настя старается попасть в разных в городах и в местные музеи, и на стадион. Так, однажды она сходила на матч заклятого соперника «Реала» — «Барселоны», чтобы только увидеть стадион «Камп Ноу»:

— Самая большая в Европе арена, которая вмещает почти 100 тысяч зрителей, была полностью забита. «Барселона» тогда играла с нидерландским «Аяксом».



С Кубком Лиги чемпионов УЕФА, который «Реал Мадрид» завоевал в 2014 году. С ним могли сфотографироваться на стадионе болельщики

Настя готова говорить про «Реал» бесконечно. Особенно ей запомнилось первое путешествие в Мадрид. Девушке тогда было 18 лет.

— Я впервые ехала так далеко одна, и было немного страшно. Это был туристический двухдневный тур. Приезжаем в столицу Испании — и через час футбольный матч. Бегом ловлю такси и еду на стадион. Билет на игру с севильским «Реалом Бетис» у меня уже был. Потом я еще зашла в музей «Реала Мадрид».

Музей любимой команды белоруска посещала и во время следующих поездок. И постоянно удивлялась там новым и новым «фишкам»:

— Как музейщик отмечу: он очень крутой! Музей постоянно развивается, становится все более интерактивным. Например, там есть карта со всеми странами мира. Когда покупаешь билет, спрашивают, откуда ты приехал. На этой карте загорается огонек болельщика, и ты видишь, люди из каких государств сейчас в этом помещении. Есть комната гимнов. Там — огромные трубы, подносишь ухо — и из каждой звучит гимн «Реала». Клубу — более 100 лет, и за это время он, конечно же, менял их. А недавно в музее появился макет автобуса. Садишься в него и чувствуешь себя игроком «Реала». Тебя везут на стадион, за тобой бегут болельщики…



Стенд, посвященный «Реалу», на выставке из частного собрания Анастасии Пищуловой в районном историко-краеведческом музее

В октябре 2014 года Анастасии удалось попасть на Эль-Класико (соперничество двух сильнейших испанских футбольных клубов — мадридского «Реала» и «Барселоны»). Девушка до сих пор не особо верит, что это было с ней:

— На Эль-Класико попасть почти нереально! В фан-клубе «Реала» в Беларуси, в котором я состою, мне сказали: «Даже не надейся». Я специально взяла отпуск под это событие. Приехала в Испанию за неделю до матча. Пробовала купить билет на сайте «Реала» — бывает, ночью выкладывают несколько штук. Но не вышло. В день игры пришла к стадиону. Мне говорят: «Жди, мало ли, билеты появятся в кассах». И опять не повезло. Уже и игроки приехали, и матч начался… Я расстроена — не передать! Через минуты три подходят люди: «Вам билет не нужен? К нам друг не пришел». Отдаю деньги (квиток обошелся дороже, чем стоил на самом деле) и бегу на стадион. А билет-то — на сектор «Барселоны»! А я вся такая в символике «Реала»: с шарфом, в майке, с флагом. Подходит полицейский: «Не ходите туда». И хоть на стадионе все спокойно, я подумала: не стоит никого провоцировать. Хорошо, что болельщики «Реала» подвинулись, и я села. В итоге любимый клуб выиграл 3:1!

Как Роналду стал… вратарем

За 6 лет Анастасия собрала около 1000 предметов футбольной атрибутики. В коллекции — около 150 футболок: это аналоги маек, в которых выступали Пеле, Зидан, Рауль, Роналдиньо, Месси, Роналду и другие звезды. Еще есть «розы» (фанатские шарфы, среди них самые ценные те, что выпускают под конкретный матч), билеты, афиши, значки, брелоки, фигурки, открытки, журналы, газеты, фотографии, календарики…



Экспонаты на выставке распределены по группам, связанным с сильнейшими клубами и сборными мира. Есть уголок, посвященный ЧМ-2018 по футболу в России

Часть этого богатства экспонируется в Витебском районном историко-краеведческом музее на выставке «Футбол — игра миллионов». Но 26 сентября экспозиция завершит свою работу. Выставка работала все лето.

— В какой-то момент мне стало обидно, что коллекция просто лежит у меня дома и никто ее не видит. И незадолго перед ЧМ-2018 у нас открылась эта выставка, — поясняет директор районного историко-краеведческого музея. — Но сейчас нужно освободить зал для другой экспозиции. Хотелось бы, чтобы проект «Футбол — игра миллионов» был представлен в другом витебском музее. Надеюсь, удастся договориться с Ратушей. Ведь подобных выставок, насколько я знаю, в Беларуси еще не было.









Коллекция началась с футболки Криштиану Роналду, которую Анастасии подарил дядя.

— Майка близка к оригиналу, но не думаю, что это оригинал, — отмечает девушка.

— А как вы это понимаете?

— Футболку — аналог той, которую носит игрок, можно приобрести в официальных магазинах команд. Форму выпускают ограниченным тиражом — обычно около двух тысяч экземпляров. Но в Китае, Тайване делают копии. И это сразу видно. На настоящей футболке номер всегда печатают. А на подделке он просто сверху нанесен на ткань. Причем бывают курьезы: китайцы, они ж хитрые! Например, на вратарской футболке написано «Роналду». Так вот лучший бомбардир в истории «Реала» стал голкипером, — смеется Настя.

Самая старая в коллекции — футболка Рауля, выпущенная в 1998 году: «В интернете мне написали, что купят ее за любые деньги. Но я ответила, что история не продается».

«За портреты футболистов получаю их автографы»

Коллекция пополняется разными путями. Что-то Анастасии дарят, что-то она выигрывает в конкурсах в Сети. Но большую часть находит по дешевке в секонд-хендах и на интернет-аукционах. Так, одну футболку купила в витебском «секонде» всего за пару рублей, хотя новая такая же в магазине клуба стоит около 150 евро.



Такой плакат сделала болельщица из Витебска к матчу с командой Сан-Марино, в котором Беларусь 8 сентября в Минске стартовала в Лиге наций. «Свои автографы мне оставили Сергей Баланович, Сергей Черник, Игорь Шитов. А самое обидное: подошел Станислав Драгун, снял футболку, бросил. Я до нее дотронулась рукой, но сзади стоял парень, схватил ее — и был таков», — огорчена Настя

Особая гордость для Насти — предметы с личными подписями игроков, которые она получила в обмен на свое творчество.

— Рисую портреты футболистов и отправляю им письма, в ответ прошу прислать мне автограф. Таким образом, например, получила по почте на открытках подписи нападающего американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, вратаря «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. А еще у меня есть автографы футболистов сборной Швеции.



Портрет Яна Зоммера. Фото: инстраграмм Анастасии Пищуловой

Есть у болельщицы и именная майка — с номером 8 и надписью Pishchulova: «Ее сделали под заказ. Выиграла конкурс на лучшее фото с символикой «Реала». Мое фото разместили на стадионе, и посетители сайта клуба проголосовали за меня».



Футболка с автографом Диего Марадоны

Но самый ценный экспонат, по мнению Анастасии, — футболка с автографом Диего Марадоны:

— Представители брестского «Динамо», узнав о нашей выставке, приехали и подарили шарф и футболку своего клуба с подписью прославленного аргентинца. Хотя вообще Марадона не любит давать автографы.



Кружка с символикой и автографами игроков донецкого «Шахтера» нашлась… в сарае у родственников в деревне. «У бабушки это была поилка для кур. Понятно, что я забрала кружку себе, и теперь куры пьют из другой посуды», — смеется Настя



В коллекцию попал броненосец Фулеко — символ ЧМ-2014 в Бразилии. «Купила его за 10 рублей в комиссионке в Витебске. Продавец не знал, что это такое. Оказалось, мини-колонка».

Две Настины мечты — побывать на Эль-Класико и чемпионате мира — сбылись. Теперь она хочет попасть на финал Лиги чемпионов. Конечно же, с участием «Реала». Ну и какой же фанат не мечтает о личной встрече с кумирами:

— Из современных футболистов самый выдающийся — Криштиану Роналду. Но по таланту мне больше всего симпатичен Лука Модрич. Вообще я мечтаю взять автограф у любого игрока «Реала». А вдруг представится такой счастливый случай?! А из звезд прошлого очень уважаю Гути. У меня пока нет его футболки, очень надеюсь, что появится.



Ретроуголок на выставке. Один из экспонатов — мяч, которым играли на соревнованиях в Витебске в 1930-х годах. Его принесли для коллекции посетители. А открытку с фотографиями ленинградского «Зенита» состава 1948 года Анастасия получила по обмену в посткроссинге

Если вы готовы дополнить коллекцию Анастасии Пищуловой каким-либо интересным предметом, связаться с ней можно здесь и здесь .