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"Драник-кроссинг", ярмарка варенья и кулинарная книга. Что еще будет на DranikFest в Могилеве
Стать соавтором книги рецептов блюд из картофеля, получить лимитированную открытку с белорусской кулинарной поговоркой, купить или продать варенье — все это и не только ждет гостей на празднике DranikFest в Могилеве. Фестиваль белорусской культуры
Организаторы рассказали, что еще интересного будет в
Например, гости фестиваля могут стать соавторами кулинарной книги «ДраникФест». Для этого нужно будет принести с собой рецепт блюда из картофеля — любимого, секретного, семейного или неожиданно необычного, — передать его в «Скарбонку рэцэптаў» и этим вступить в соревнование за главный приз от спонсора фестиваля. На рецепте нужно не забыть указать свои Ф.И.О. и e-mail — авторы первыми получат свой экземпляр книги.
На фестивале можно будет купить и авторские лимитированные открытки от иллюстратора
А еще на фестивале можно купить или продать варенье, мед, домашние пироги, овощи и фрукты со своего участка. Ярмарка «Усё Сваё» будет работать с 12.00 до 15.00. Всем, кто хочет стать за прилавок, нужно связаться с Натальей (+375 29 390−65−36).
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Праздник самого белорусского блюда и национальной культуры пройдет 29 сентября на этнохуторе "Зеленая роща".
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