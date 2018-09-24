Саснович проиграла олимпийской чемпионке на турнире в Ухане

Белоруска Александра Саснович проиграла во 2-м круге турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.



Фото: twitter.com/WTA

В поединке 1/16 финала Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA) в двух сетах уступила олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг (№ 51 WTA) из Пуэрто-Рико — 2:6, 2:6. Матч продолжался всего 73 минуты.

Напомним, что в стартовом матче Александра Саснович в двух сетах с двумя тай-брейками взяла верх над 15-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).