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Соболенко победила 6-ю ракетку мира на турнире в Ухане
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 3-й круг турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
В поединке 1/16 финала Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) в трех сетах победила 6-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину — 6:4, 2:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 51 минуту.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 3-й круг турнира серии "Премьер" в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
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