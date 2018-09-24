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С начала года в Беларуси 50 человек отравились грибами

25.09.2018 08:07 — Разное | Аргументы и факты  
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С начала года в Беларуси 50 человек отравились грибами
shutterstock.com

От отравления пострадали 50 человек , из них трое - дети от  3 до 6 лет. 

С начала года в Беларуси 50 человек отравились грибами Отменный вкус и ничего больше. 9 мифов о грибах

Отравления грибами имеют характерные признаки. Токсическим началом несъедобных грибов являются сильнодействующие яды, которые не разрушаются при кулинарной обработке, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Заболевание, как отмечается, проявляется через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации. 

 
 
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По состоянию на 24 сентября 2018 года в республике зарегистрировано 42 случая отравления грибами: Минск– 25, Брестская область - 5, Витебская – 1, Гомельская – 6,...
 
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