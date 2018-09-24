С начала года в Беларуси 50 человек отравились грибами

От отравления пострадали 50 человек , из них трое - дети от 3 до 6 лет.

Отравления грибами имеют характерные признаки. Токсическим началом несъедобных грибов являются сильнодействующие яды, которые не разрушаются при кулинарной обработке, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заболевание, как отмечается, проявляется через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.