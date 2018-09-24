"Ох, я посидел за рулем Maserati!" В Минске автомобилисты смогут прокатиться на люксовом спорткаре

Неспешно проехать за рулем крутого авто, телом ощущая мощный вибрирующий звук его двигателя, или стартануть со светофора, оставив все машины позади… О таком хоть раз в жизни мечтали многие автомобилисты. Возможно, их желание скоро воплотится в жизнь: в минской службе каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля без водителя) Anytime появился люксовый Maserati Quattroporte. Первыми на спортивном седане прокатились журналисты AUTO.TUT.BY.





На презентацию каршеринга Anytime, которая прошла в Минске в начале сентября, из российской столицы доставили 55 авто. Но больше всего внимание гостей мероприятия привлекли три из них: брендированные логотипом сервиса спорткары Ferrari F430 Spider, Maserati Quattroporte и малютка Fiat 500 1962 года выпуска.

«Как взять их в аренду, сколько это будет стоить?» — интересовались у сотрудников Anytime посетители. Тогда выяснилось, что в Минске из этой троицы останется лишь один автомобиль — пятилетний Maserati Quattroporte, остальные уедут обратно в Москву. Когда и на каких условиях «итальянца» будут передавать клиентам сервиса, на предприятии до сегодняшнего дня сказать не могут — этот вопрос еще решается.



Пятиместный седан Maserati Quattroporte V 2013 г. в.

— Возможно, мы будем давать проехать на авто клиентам, которые больше всего пользуются нашим сервисом. Несколько часов, а может, и целый день они смогут бесплатно ездить по своим делам на Maserati, — говорят в компании. — Но и сегодня нашим операторам звонят автомобилисты и интересуются, как взять Maserati в аренду? Просим подождать…

Тем не менее премиум-авто появляется и сейчас на дорогах города — в маркетинговых целях его периодически выгоняют с охраняемой стоянки. На Anytime есть только два человека, которым доверяют сесть за руль Quattroporte — директору компании, а еще Ярославу Рожманову, начальнику транспортного отдела предприятия. С ним на Quattroporte AUTO.TUT.BY и отправился колесить по улицам столицы.



Ярослав Рожманов, начальник транспортного отдела Anytime

— Отвечаю за него головой. Редкое авто. Может, такие и катаются по Беларуси, но в продаже у нас их нет. Ну, а в России эта модель стоит недешево — цена на Quattroporte, аналогичный нашему, доходит до 5 млн российских рублей (около 75 тысяч долларов), — рассказал Ярослав. — Домой на нем я не езжу — зачем? Только лишний раз волноваться. Ставим авто на платную парковку. Уже один раз ездили в фирменный центр на ТО. Оно обходится тоже недешево, самое простое — 2 тысячи рублей.

Ярослав говорит, что, кроме того, что автомобиль из-за высокой стоимости накладывает на водителя бремя повышенной ответственности за сохранность, так еще к нему надо найти подход — с 410 «лошадями» под капотом справится не каждый.

— Разгон до 100 км за 3,5−4 секунды на спортрежиме. Представляете? Именно поэтому клиенты будут ездить на этом авто только в сопровождении сотрудника нашей фирмы. Он будет подсказывать, с каким усилием лучше нажимать на педали на определенном дорожном покрытии, как входить в поворот, тормозить…





Кстати, это обязательное правило российский Anytime ввел в прошлом году: все из-за того, что московский клиент сервиса во время бонусной поездки разбил Ferrari F430 Spider .

После рассказа Ярослава Рожманова о Quattroporte с некоторой неуверенностью отзываюсь на приглашение пересесть за руль скоростного авто и проехать по заполненным машинами столичным улицам.

Страшно — а если не рассчитаю и врежусь куда-нибудь? Хотя стаж вождения у меня лет десять, а может, и больше. Да и спортивными авто управлять приходилось, но было это на закрытой территории, там, где такие машины можно использовать на полную мощь. Как ехать на сильном авто в довольно плотном автомобильном потоке, не знаю… Тем более что мой ежедневный транспорт — это городская бюджетная малолитражка, газовать не страшно — к звездам не улетишь. Тем не менее пересаживаюсь на водительское сиденье, а Ярослав — на правое пассажирское. Видно, что он напрягся не меньше моего.



Под капотом у Quattroporte — 3-литровый двигатель V6 мощностью 410 л.с.

— Конечно, я волнуюсь, если приходится кому-то доверить руль, — говорит Ярослав.

Я понимающе киваю и озвучиваю мысль, что неплохо было бы оборудовать Quattroporte дополнительной педалью тормоза, как в машине для обучения вождению.

Ярослав эту идею отвергает.

— Это может сыграть плохую службу, если человек захочет, например, пойти на обгон, но из-за ограничения не сможет прибавить скорость. Да и водитель сам должен контролировать процесс управления.





Минуты три пропускаю попутные авто, жду беспрепятственного выезда в полосу. Удается это сделать плавно, «без старта в космос». А вот на красном светофоре все пассажиры авто чуть не разбили себе лбы: педаль тормоза оказалась очень чувствительной, и я нажала ее резковато. Впрочем, еще минут пятнадцать покатушек — и я начинаю не только маневрировать из полосы в полосу, но и пытаюсь «сделать» другие авто.

— Можно я стартану? — спрашиваю и, получив разрешение инструктора, топлю педаль газа в пол. — Раз-два-три-четыре-пять. Сто километров! — кричу от радости.





Страх, смешанный с радостью, — так можно охарактеризовать мои впечатления от поездки на Maserati. Сидеть в шикарном салоне этой машины — уже удовольствие, а управлять оказалось очень комфортно. Машина едет мягко и разгоняется так быстро, что даже не замечаешь, что едешь уже под 70 км/ч, так что превысить скорость на ней легко. Газ и тормоз реагируют на малейшее прикосновение, с этим надо быть осторожнее. А вот при вхождении в повороты надо брать больший радиус: машина длинная, может не вписаться.

Перестраиваться из полосы в полосу легко — зеркала такие, что «слепой» зоны в авто нет. Что удивительно: в Quattroporte лишь включишь поворотник — мгновенно приостанавливаются и пропускают все водители! Когда я еду на своей малолитражке, такого уважения почему-то нет, обидно…





















Пока мы беседовали возле Maserati, а наш фотокор снимал его со всех ракурсов, на спорткар засматривались прохожие, останавливаясь от авто за несколько метров и не решаясь подойти поближе.

— Не стесняйтесь, можете посмотреть машину, — зазывает Ярослав.





— Это же Maserati! Шикарное авто. С удовольствием взял бы напрокат, если бы цена за это была по обычному тарифу, ну или выше не больше чем в два-три раза, — говорит минчанин Григорий, которому разрешили присесть на водительское место и завести двигатель. — А как заводится, кнопкой? Ого. Звучит двигатель как красиво, песня. А салон какой! Ох, я посидел за рулем Maserati! Ведь у меня самого всего лишь Opel Omega…





— Ишь ты, Maserati написано. Наверное, хорошая, но я бы не хотел такую машину иметь и даже проехать на ней нет желания, — разговорился автовладелец Александр, который гулял с внуком Василием. — Мне главное — чтобы машина ездила и не ломалась, да еще чтобы на ней можно было куда угодно поехать, вот как на моем Peugeot 406. А эта машина зачем? У нас и дорог таких нет, чтобы на ней разгоняться. На соревнования тоже не выедешь, есть и получше для этой цели экземпляры. Так что она — бессмысленная, ни туда и ни сюда, — махнул рукой мужчина, а потом внезапно спросил: — А можно я внука в ней сфотографирую?



