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Развитие организаций потребкооперации
25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
По состоянию на 1 сентября 2018 года в потребительской кооперации функционируют 264 юридических лица и филиала.
За январь-август:
совокупный объем деятельности составил Br2,3 млрд;
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По состоянию на 1 сентября 2018 года в потребительской кооперации функционируют 264 юридических лица и филиала. За январь-август: совокупный объем деятельности...
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