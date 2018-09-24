МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в регионах Беларуси

Сильный ветер 24 сентября нарушил электроснабжение в нескольких регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Так, в Гомельской области фиксировался ветер до 20 м/с, в итоге был обесточен 101 населенный пункт в Лельчицком и Брагинском районах. Работники МЧС и другие организации четырежды выезжали на ликвидацию последствий непогоды. В Гомеле упавшее дерево повредило автомобиль, пострадавших нет.

В Могилевской области ветер, усилившийся до 15 м/с, повалил деревья, никто не пострадал. Работники МЧС привлекались для распиловки упавших деревьев.