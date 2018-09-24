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Госнаград удостоены 32 сотрудника органов внутренних дел
25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, значительные заслуги в борьбе с преступностью, большой личный вклад в укрепление общественного порядка государственных наград удостоены 32 сотрудника органов внутренних дел. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Орденом «За службу Родине» III степени награжден начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Анатолий Сакович.
Заслуги ряда правоохранителей отмечены медалью «За отличие в охране общественного порядка». В их числе старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Могилевского облисполкома Виктор Игнатенко, начальник отдела по раскрытию краж управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома Виталий Салабуда.
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За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, значительные заслуги в борьбе с преступностью, большой личный вклад в...
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