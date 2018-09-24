VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» пройдет в Могилеве в рамках V Форума регионов Беларуси и России

VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» пройдет в Могилеве 9-10 октября в рамках V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.

В его работе примут участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.

Во время форума в Выставочном зале города будет работать молодежная экспозиция «Малая родина», где будут подведены предварительные итоги участия актива в работе по благоустройству городов и населенных пунктов, а также развернется фотоэкспозиция «Молодежь: будущее Беларуси и России» о деятельности лучших молодежных объединений двух стран, совместных проектах.

Участники форума смогут посетить крупные предприятия Могилевской области. На базе могилевской молочной компании «Бабушкина крынка» будет организована работа секции «Молодежный парламентаризм – форма гражданского общества». Вторая секция «Участие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств» будет проведена на базе СПК «Колхоз Родина».

Программа форума также состоит из многочисленных встреч, в том числе с известными политиками, актерами, спортсменами, с которыми молодежь двух государств обсудит волнующие ее вопросы.