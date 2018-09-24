Макияж в метро: почему нас это так раздражает?

Одна из главных причин раздражения пассажиров в общественном транспорте Великобритании — женщины, которые наносят макияж во время поездки. Би-би-си разбирается, почему это вызывает такие сильные эмоции у многих британцев и что думают о макияже в метро россияне, живущие в Лондоне.

Майклу Бойлу 61 год. Ему не всегда везет с попутчицами в поезде. Однажды на соседнем месте в вагоне метро девушка, которая наносила макияж, случайно подула на свою пудру — и порошок оказался у него на лице.

В другой раз девушка, сидящая рядом с ним в поезде, решила воспользоваться духами. Она хотела брызнуть несколько капель себе на шею, а в результате попала Майклу в лицо. По словам мужчины, как только он начал громко кашлять, соседка нахмурилась и рассердилась на него.

«Место макияжа в ванной, а не в вагоне поезда»

В Англии, и особенно в Лондоне, никого не удивить тем, что женщины красятся в общественном транспорте. Машинист поезда в лондонском метро рассказала Би-би-си, что недавно наблюдала, как пассажирка средних лет за одну поездку смогла не только стереть лак с ногтей на ногах, но и успела нанести на них новый слой.

Публично макияж в общественных местах в Великобритании никто не осуждает. Но согласно опросу Би-би-си , многих это действительно раздражает.

Пассажиры, которым не нравится, что женщины наносят макияж в общественном транспорте, утверждают, что это слишком личный процесс, который все должны совершать у себя дома. Недовольные используют разные аргументы:

«Я вроде бы в поезде. Но как только вижу женщину, которая делает макияж, я сразу чувствую себя в чьей-то ванной. Это очень некомфортно».

«Почему они не могут вставать на 10 минут пораньше и делать это дома?»

«Это негигиенично. Представьте, как грязно в метро. Они трогают поручни и этими же пальцами наносят бальзам для губ».

«Я постоянно пристально смотрю на них в надежде, что им все-таки будет стыдно. Но они никогда не обращают внимания».

«Какая вам разница?»

Многие из опрошенных Би-би-си противников макияжа в метро — это мужчины старше 50 лет. «Идея о том, что макияж — это что-то секретное и его нужно наносить в специально отведенном месте, — консервативная и немного устаревшая», — говорит визажист Ник Чапман. По его словам, времена изменились. Макияж перестал быть женским секретом. Сегодня самые просматриваемые видео в интернете — это уроки макияжа. А сами женщины не стесняются говорить о том, что пользуются косметикой.

Владелица салона красоты Рэйчел Мосс считает, что никто не вправе диктовать женщине, где ей краситься.

«Какая вам разница? Как это влияет на вашу поездку? До тех пор, пока я не скупила всю продукцию в магазине Boots (популярная сеть магазинов косметики и товаров для здоровья в Великобритании. — Би-би-си) и не вывалила ее на столик в поезде перед вами, это не может быть вмешательством в личное пространство».

«Вряд ли можно хорошо накраситься в метро»

Многим россиянкам, которые переехали в Лондон, эта особенность британской подземки кажется непривычной.

«Я никого не осуждаю. Но для меня наносить полный макияж в метро — это как зубы чистить перед всеми. Это что-то очень интимное и личное», — говорит ивент-менеджер Елизавета, переехавшая в Лондон три года назад.

В Москве и Подмосковье женщины охотнее красятся в электричке, чем в переполненном метро, где за процессом нанесения макияжа, вероятнее всего, будет наблюдать половина вагона. Хотя некоторые девушки в Москве на это не обращают внимания.

Многие женщины уверены, что хорошо накраситься в метро вряд ли возможно.

«Я переехала в Лондон год назад. Буквально в первый месяц я заметила, что женщины в метро достают большие косметички с разными кистями и начинают наносить полный макияж прямо в вагоне. Мне кажется, это потому что женщины в Европе более раскрепощенные и не обращают такого внимания на то, как на них смотрят окружающие. Я бы не стала этого делать не только из-за стеснения. Я просто не верю, что можно действительно хорошо накраситься в метро — там плохой свет, тебя постоянно трясет. Можно разве что подкрасить губы и ресницы», — объясняет студентка Анастасия.

«Можно обменяться техникой макияжа с соседкой»

Лондон — далеко не единственная столица, где обсуждается макияж в метро. Американский косметический бренд CoverGirl построил одну из рекламных кампаний на борьбе против осуждения мейк-апа в нью-йоркском метро, где были замечены плакаты, призывающие женщин не наносить макияж на ходу.

«В Берлине люди гораздо меньше обращают внимание на то, как они выглядят, — и спокойно красятся в метро. Плотность людей меньше: нет давки в час пик, характерной для московского метро, и можно спокойно накраситься», — рассказывает политический аналитик Елена, переехавшая в Германию год назад.

«Когда я только начала жить в Париже, я заметила, что женщины не только могут подправить свой макияж в поезде, но и действительно начинают краситься — делают макияж бровей, рисуют стрелки, красят ресницы и губы. Никого это не шокирует. И это не считается зазорным, — говорит журналист Дарья.

За год в Париже Дарья изменила свои бьюти-привычки: «На второй год жизни во Франции я решила сама попробовать [краситься в транспорте] и поняла, что это серьезно помогает сэкономить время. С тех пор моя косметичка из комода перекочевала в сумку. Когда я знаю, что в транспорте не будет много людей, я могу встать на 15 минут позже и накраситься в поезде. Конечно, ловишь на себе взгляды, но это не осуждение, а скорее интерес. В метро скучно, заняться нечем, поэтому люди рассматривают друг друга. Два раза во время того, как я красилась в метро, со мной начинала разговор соседка — мы обменялись техникой макияжа и обсудили косметические продукты».

Владелица салона красоты Рейчал Мосс согласна с этой позицией. «Если вам не нравится — не смотрите. Но я бы посоветовала всем недовольным, в том числе мужчинам (некоторые из которых тоже пользуются косметикой) вместо того, чтобы критиковать женщин, лучше взять на заметку техники макияжа».