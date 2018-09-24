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На кукурузном поле в Быховском районе смертельно травмирован пенсионер

25.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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На кукурузном поле в Быховском районе смертельно травмирован пенсионерВо время проведения сельскохозяйственных работ вблизи деревни Добужа  Быховского района смертельно травмирован пенсионер. Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, 21 сентября около пяти часов вечера тракторист-машинист, управляя сельскохозяйственным уборочным комбайном, совершил наезд и смертельно травмировал жаткой комбайна 82-летнего пенсионера. Мужчина находился на подлежащем уборке участке поля.

— Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, необходимые для установления фактических обстоятельств произошедшего, — отметила Оксана Соленюк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства гибели пенсионера выясняются.

mogilevnews.by 

 

 
 
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Во время проведения сельскохозяйственных работ вблизи деревни Добужа  Быховского района смертельно травмирован пенсионер. Как сообщила официальный...
 
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