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Установка недостающих аншлагов с названием улицы и номерных знаков должна быть завершена до 1 ноября 2018 года

25.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Установка недостающих аншлагов с названием улицы и номерных знаков должна быть завершена до 1 ноября 2018 годаВ Пинском районе идет подготовка к переписи населения 2019 года. В районном исполнительном комитете под председательством Д.Г. Полховского состоялось заседание временной районной комиссии по содействию переписи населения.

Основная задача будущего статистического обследования – сбор объективной и полной информации не только о том, сколько нас. Это и получение данных о социально-демографическом составе населения, его размещении по регионам республики, миграции, облике и структуре семей, образовательном уровне, профессиональной подготовке и занятости людей. Государство должно знать все человеческие ресурсы, чтобы планировать дальнейшую стратегию в отношении развития страны. Для четкого понимания ситуации нужны точные данные.

С целью успешного выполнения этого важного государственного мероприятия традиционно проводится подготовительная работа. В первую очередь – приведение в порядок адресного хозяйства. Имеются в виду своевременная установка и содержание домовых знаков. За это отвечают владельцы зданий и сооружений, а в частном секторе – домовладельцы.

Заместитель начальника отдела статистики г. Пинска и Пинского района Главного статистического управления Брестской области Ирина Кимлик отметила, что установка на собственных жилых домах или общественных зданиях недостающих аншлагов с названием улицы, номерных знаков должна быть завершена в срок до 1 ноября 2018 года.

В заседании принял участие директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» С.С. Жидецкий, который проинформировал, что на техобслуживании ЖКХ находятся 357 домов.

И если на многоэтажные дома таблички с названиями улиц и номерными знаками уже заказаны, то владельцам одноквартирных домов необходимо активизировать эту работу.

Было также отмечено, что специалисты ЖКХ, получив специальные удостоверения, будут задействованы в переписи населения нашего района.

На заседании временной комиссии были озвучены и другие нюансы подготовки к важной кампании, которая состоится осенью следующего года.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» в нашей стране в период с 4 по 30 октября 2019 года пройдет очередная перепись населения. Она проводится, как правило, не реже одного раза в десять лет. За время существования независимой Беларуси было проведено две переписи населения: в 1999 и 2009 годах.

Вероника НИКОЛАЕВА.

 
 
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