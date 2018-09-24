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Установка недостающих аншлагов с названием улицы и номерных знаков должна быть завершена до 1 ноября 2018 года
25.09.2018 — Разное | Полесская правда
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В Пинском районе идет подготовка к переписи населения 2019 года. В районном исполнительном комитете под председательством Д.Г. Полховского состоялось заседание временной районной комиссии по содействию переписи населения.
С целью успешного выполнения этого важного государственного мероприятия традиционно проводится подготовительная работа. В первую очередь – приведение в порядок адресного хозяйства. Имеются в виду своевременная установка и содержание домовых знаков. За это отвечают владельцы зданий и сооружений, а в частном секторе – домовладельцы.
Заместитель начальника отдела статистики г. Пинска и Пинского района Главного статистического управления Брестской области Ирина Кимлик отметила, что установка на собственных жилых домах или общественных зданиях недостающих аншлагов с названием улицы, номерных знаков должна быть завершена в срок до 1 ноября 2018 года.
В заседании принял участие директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» С.С. Жидецкий, который проинформировал, что на техобслуживании ЖКХ находятся 357 домов.
Было также отмечено, что специалисты ЖКХ, получив специальные удостоверения, будут задействованы в переписи населения нашего района.
На заседании временной комиссии были озвучены и другие нюансы подготовки к важной кампании, которая состоится осенью следующего года.
Напомним, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» в нашей стране в период с 4 по 30 октября 2019 года пройдет очередная перепись населения. Она проводится, как правило, не реже одного раза в десять лет. За время существования независимой Беларуси было проведено две переписи населения: в 1999 и 2009 годах.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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Установка недостающих аншлагов с названием улицы и номерных знаков должна быть завершена до 1 ноября 2018 года
> В Пинском районе идет подготовка к переписи населения 2019 года. В районном исполнительном комитете под председательством Д.Г. Полховского состоялось заседание...
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