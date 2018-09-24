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Биполярное расстройство, миллион за измену и муж в декретном отпуске. Что мы не знали о Кэтин Зете-Джонс

25.09.2018 08:49 — Разное | Tut.by  
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Сегодня актрисе Кэтрин Зете-Джонс исполняется 49 лет. А ее мужу — Майклу Дугласу — на 25 лет больше. Да, у голливудской пары день рождения в один день.

Но сегодня мы вспомним интересные факты о потрясающей женщине, которая держит удары судьбы и не боится признаться в своем психическом расстройстве.

Британское детство Кэт

Странная фамилия Зета — от бабушки по отцу. А та получила ее в честь лодки, на которой отправилась в плавание ее прабабушка… У Кэтрин — свое плавание, и ее порядком штормило по жизни.

Родилась будущая звезда в Уэльсе. Кэти рассказывает, что самое ее яркое впечатление — это запах отца. А он был почти Вилли Вонкой — владельцем кондитерской фабрики, и приносил домой аромат сладостей.

allpostersimages.com

Кэтрин уже с 4 лет выступала на публике: пела религиозные песни, танцевала в католических постановках. В детстве Кэти перенесла трахеотомическую операцию и до сих пор хранит свой шрам, не пытаясь избавиться от него, как память о том, что жизнь непредсказуема и может закончиться в любой момент.

В девять лет Кэтрин дебютировала как актриса на сцене городского театра — сыграла главную роль. В 14 лет талантливую девочку заметили продюсеры и позвали в шоу. А в 15 она оканчивает школу на год раньше положенного и уезжает в Лондон. Совсем скоро она станет постоянной участницей телепроектов.

Кино, большое и маленькое

После роли в сериале «42-я улица» Кэтрин наконец начинает карьеру в большом кино. Сначала она едет во Францию, чтобы сыграть главную роль в фильме «Шахерезада». А в 1991 году играет в ленте «Милые бутоны мая», и этот многосерийный фильм делает Зета-Джонс британской звездой.

Обрушившаяся популярность мешала личной жизни: романы все время становились достоянием публики. Папарацци достали так, что после очередной скандальной публикации Кэтрин даже рассталась с бойфрендом, телеведущим Джоном Лесли, хотя у пары уже была назначена дата свадьбы.


content.com / Появившись на экране, Кэтрин сразу же закрепила за собой статус секс-символа

В 1993 году Кэтрин играла в сериале «Хроники молодого Индианы Джонса», затем в драме «Гром среди ясного неба». Спустя два года получила роль в американском сериале «Екатерина Великая». И чтобы избавиться от папарацци на родине, актриса эмигрирует в США.


pinterest.com / Кэтрин в сериале «Екатерина Великая»

В 1996 году Кэтрин получила главную роль в сериале «Титаник» (его показывали до фильма Джеймса Кэмерона). Одним из зрителей премьеры был Стивен Спилберг. Он позвонил режиссеру «Маски Зорро» Мартину Кэмпбеллу, и, таким образом, в основной актерский состав взяли Кэтрин Зета-Джонс. Актриса исполнила роль дочери Зорро, которого сыграл Энтони Хопкинс. Кэтрин даже училась фехтовать для картины. Лента имела оглушительный успех. Гонорары актрисы после этого взлетели до миллионных отметок.


kinolove.net

Любовь с первого взгляда

На премьерном показе «Маски Зорро» был Майкл Дуглас. Дугласа пригласил друг, Антонио Бандерас. Майкл сразу влюбился в красавицу и прямо заявил Кэтрин: «Я хотел бы стать отцом ваших детей». Через месяц Дуглас подал на развод и подарил Кэтрин обручальное кольцо за 2 миллиона долларов. Пять месяцев ухаживаний, и она не устояла.

Позже Кэт призналась, что влюбилась с первого взгляда. Но у Майкла была репутация ловеласа и он был на тот момент женат…

Перед свадьбой Кэт настояла на брачном контракте: по его условиям, в случае измены супруга ей бы причиталась финансовая компенсация ($ 1−3 млн) за каждый год, прожитый с Дугласом. Она родила ему двоих детей, сына Дилана и дочку Кэрис, но продолжала сниматься. А Дуглас нянчил малышей, пока Кэтрин работала.

И карьера, и семья, и дети

После «Маски Зорро» Кэтрин снялась в таких лентах, как «Западня», «Призрак дома на холме», «Траффик» (с Майклом Дугласом), «Фанатик». В 2000 году за роль в экранизации мюзикла «Чикаго» получила «Оскар». На церемонии Кэтрин появилась за две недели до родов. А спустя 3 месяца после рождения ребенка вышла на съемочную площадку.

Мы помним Кэтрин по яркой роли брачной аферистки в комедии Коэнов «Невыносимая жестокость» — в паре с Джорджем Клуни. А в 2007 году она сыграла в комедии «Вкус жизни». Чтобы подготовиться к роли, Кэтрин работала официанткой в престижном ресторане. В 2013 году она снялась в фильмах «Город порока», «Побочный эффект» и «Рэд 2». Все ленты были востребованы, но после их выхода в карьере актрисы случился перерыв.

Черная биполярная полоса

Сын Майкла от первого брака Кэмерон попался на наркодилерстве и получил тюремный срок. А личные письма судье от Дугласа попали в прессу. Тогда Кэтрин очень поддерживала мужа. Однако его здоровье не выдержало нервного напряжения.

Диагноз, который поставили актеру, — рак горла в четвертой стадии. Кэтрин бесилась от того, что врачи вовремя не заметили проблему. Но затем переключилась в режим поддержки, заботы, терпения. Когда оставалась одна — курила и выпивала виски: иногда стакан, иногда — бутылку…

Год она провела у постели Майкла, и болезнь отступила. Но стресс, нервное перенапряжение не прошли бесследно: актрисе диагностировали биполярное расстройство. Кэтрин периодически теряла над собой контроль, активность сменялась апатией. Курсы лечения в клинике не помогали, и в августе 2013 года Дуглас заявил, что подает на развод, так как больше не в состоянии выносить депрессию Кэтрин. Но через несколько месяцев они помирились.

Кэтрин сейчас

В 2017 году Зета-Джонс снялась в сериале «Вражда». Это история соперничества двух звезд — Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис. Затем была работа в драме «Крестная мать кокаина», где актриса выступила в главной роли — наркобаронессы Грисельды Бланко. Кэтрин успела поработать и в мюзикле Стивена Содерберга «Клео», об отношениях царицы Клеопатры с Юлием Цезарем и Марком Антонием.

В мае этого года стало известно, что Кэтрин Зета-Джонс исполнит главную роль в черной комедии «Королева Америки», сыграет роль бьюти-коуча. Ждем премьеры!

 
 
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Сегодня мы вспомним интересные факты о потрясающей женщине, которая держит удары судьбы и не боится признаться в своем психическом расстройстве.
 
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