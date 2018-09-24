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Как перестать терять время и деньги в заторах?

25.09.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Как перестать терять время и деньги в заторах?
ЗАО «Струнные технологии»

Минские пробки – это словосочетание пока что вызывает только смех у наших соотечественников, проживающих в Москве или каком-нибудь другом мегаполисе. Вопрос перегруженности улиц для Беларуси пока не стоит ребром – но время идет, столица прирастает сотнями тысяч новых жильцов, на дорогах становится все больше автомобилей. И если за границей урбанисты и крупные транспортные компании уже давно ломают голову над поиском решения этой проблемы, то у нас за нее берутся редко, и чаще всего разрабатывают проекты «на экспорт».

За границей новыми транспортными проектами интересуются по вполне понятным экономическим причинам: в США, например, в пробках ежегодно теряется примерно 4,2 млрд. часов.

Как перестать терять время и деньги в заторах?

ЗАО «Струнные технологии»

В целом материальные потери от заторов на дорогах составляют около 710 долларов на человека в год. За время стояния в пробках попусту теряется около 11 миллиардов литров горючего. С учетом потерь времени Техасский институт транспорта оценивает убытки в 78 миллиардов долларов в год, но реальная сумма скорее всего еще больше. Даже хуже обстоят дела у наших восточных соседей: в Москве водители теряют в пробках почти больше 800 долларов в год.

Своя версия «таблетки от пробок» есть у компании ЗАО «Струнные технологии», которая занимается развитием проекта струнного транспорта SkyWay. Его отличие от того, что предлагают другие компании, состоит в том, что на сегодняшний день струнный транспорт перестал быть только концептом, он уже готов к коммерческому использованию и продолжает развиваться.

Как перестать терять время и деньги в заторах?

ЗАО «Струнные технологии»

Инфраструктура, которую используют в транспорте SkyWay – это легкие и прочные эстакады. Высокая устойчивость к нагрузкам обеспечивается применением технологии предварительно напряженных конструкций. Использование таких эстакад также становится возможным благодаря тому, что транспортные модули SkyWay гораздо меньше по размеру, чем, например, железнодорожные составы. Тем не менее, в производительности они не уступают «транспортной классике» – автоматическая система управления обеспечивает оптимальную скорость и интервал движения модулей, создавая непрерывный поток грузов и пассажиров.

Струнный транспорт можно использовать как на коротких дистанциях и с частыми остановками, так и на больших расстояниях. Минуя пробки, скоростные городские модули, перемещающиеся на втором уровне, будет развязывать сложные транспортные узлы мегаполисов. На сегодняшний день к такому транспорту обращаются нечасто, и только в самых обеспеченных странах. Причина тому – высокая сложность и стоимость строительства. Тем не менее, благодаря технологиям возведения инфраструктуры, разработанным в «Струнных технологиях», транспорт второго уровня станет доступнее и сможет распространиться гораздо шире.

Проект SkyWay выводит на рынок не просто транспортные средства, а цельную самостоятельную транспортную систему. Уже разработаны образцы струнного транспорта, которые подходят практически для всех типов задач: для пассажирских и грузовых перевозок есть как городские, так и высокоскоростные транспортные средства, выполненные в различных форматах в зависимости от предполагаемого пассажиропотока.  

Как перестать терять время и деньги в заторах?

ЗАО «Струнные технологии»

На сегодняшний день концепция, которую предлагают в ЗАО «Струнные технологии» – это уже далеко не только визионерское представление. Три вида транспортных средств уже прошли испытания и сертификацию на действующем полигоне струнного транспорта, где представлены функционирующие участки различных видов путевой структуры. Среди сертифицированных транспортных модулей SkyWay – легкий городской юнибайк, более крупный городской юнибус и модульный юникар, который может состоять из различного числа сегментов. В процессе сертификации находятся также и другие транспортные средства – их можно увидеть на испытательном полигоне «Струнных технологий» в Марьиной Горке.

 
 
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