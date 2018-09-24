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Toyota разработала новый способ защиты от автоугона

25.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Одни из самых угоняемых автомобилей, согласно мировой статистике, - Toyota и Lexus. Японская корпорация решила избавить своих покупателей от стресса и придумала инновационный способ защиты от угонщиков.

На кузов и детали будут наносить уникальный узор из нанесенных лазером микроточек, невидимых для невооруженного взгляда. Полиция же и страховые компании, применив специальное оборудование, легко смогут определить происхождение авто. Заменив лишь некоторые из помеченных запчастей, "переписать историю" машины будет невозможно, останутся другие улики, что - пока в теории - делает угон практически бессмысленным.

Первые модели, на которых будет проверена эффективность метода, - седан Lexus ES и кроссовер Lexus UX.

 
 
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Одни из самых угоняемых автомобилей, согласно мировой статистике, - Toyota и Lexus. Японская корпорация решила избавить своих покупателей от стресса и придумала...
 
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