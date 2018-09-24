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Toyota разработала новый способ защиты от автоугона
Одни из самых угоняемых автомобилей, согласно мировой статистике, - Toyota и Lexus. Японская корпорация решила избавить своих покупателей от стресса и придумала инновационный способ защиты от угонщиков.
На кузов и детали будут наносить уникальный узор из нанесенных лазером микроточек, невидимых для невооруженного взгляда. Полиция же и страховые компании, применив специальное оборудование, легко смогут определить происхождение авто. Заменив лишь некоторые из помеченных запчастей, "переписать историю" машины будет невозможно, останутся другие улики, что - пока в теории - делает угон практически бессмысленным.
Первые модели, на которых будет проверена эффективность метода, - седан Lexus ES и кроссовер Lexus UX.
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Одни из самых угоняемых автомобилей, согласно мировой статистике, - Toyota и Lexus. Японская корпорация решила избавить своих покупателей от стресса и придумала...
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