Toyota разработала новый способ защиты от автоугона

Одни из самых угоняемых автомобилей, согласно мировой статистике, - Toyota и Lexus. Японская корпорация решила избавить своих покупателей от стресса и придумала инновационный способ защиты от угонщиков.

На кузов и детали будут наносить уникальный узор из нанесенных лазером микроточек, невидимых для невооруженного взгляда. Полиция же и страховые компании, применив специальное оборудование, легко смогут определить происхождение авто. Заменив лишь некоторые из помеченных запчастей, "переписать историю" машины будет невозможно, останутся другие улики, что - пока в теории - делает угон практически бессмысленным.

Первые модели, на которых будет проверена эффективность метода, - седан Lexus ES и кроссовер Lexus UX.