Брэда Питта обвинили в некачественном строительстве

Жители Нового Орлеана собираются подать иск в суд на Брэда Питта. В 2005 году актер в числе первых активно влился в благое дело восстановления жилья, пострадавшего от урагана Катрина.

Район, построенный в значительной степени на средства фонда Брэда Питта, на который было затрачено $26,8 млн., сразу стал городской достопримечательностью. Актер увлекается архитектурой, поэтому привлек к процессу лучших мировых архитекторов - Фрэнка Гери, Тома Мейна, Сигэру Бана и других, которые придумали энергоэффективные, экологичные и эргономичные дома в футуристическом стиле. Он и сам много времени уделял проекту, консультировался со специалистами и местными жителями, купил в Новом Орлеане дом, чтобы контролировать ход и качество работ.

На месте руин появилось 109 красивых и экологичных домов, к постройке которых актер приложил руку.

Но на днях адвокат звезды Рон Остин сообщил, что сейчас на Брэда Питта и созданный им фонд Make It Right Foundation подан судебный иск с обвинением в мошенничестве и ненадлежащем качестве строительства.

Главные претензии: начали протекать крыши, в домах из-за сырости завелись грибок и плесень, проявились проблемы с водопроводом, канализацией и электропроводкой.

По предварительной оценке экспертов, нарушения возникли из-за спешки в строительстве и по причине того, что не были должным образом учтены климатические особенности региона.

Пресс-секретарь актера от его имени заверил, что была начата масштабная проверка объектов и уже запланирован ремонт проблемных домов.