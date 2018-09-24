ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты выяснили, чего обычные люди ждут от искусственного интеллекта

25.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Если другие так называемые персональные технологии - IT-продукты, используемые в быту, такие, как к примеру, связь, смартфоны и т.д. - потребители рассматривают главным образом как средство общения, развлечения и поднятия самооценки, то от искусственного интеллекта они ждут совершенно другого, выяснили эксперты Gartner. 

Опрос американских и британских потребителей показал: первоочередная задача, которую они ставят перед AI - экономия времени и денег.

58% опрошенных выразили желание использовать AI, если ему можно будет делегировать часть своих дел, и тем самым получить больше свободного времени. 53% рассчитывает, что искусственный интеллект поможет сберечь деньги, предлагая наиболее рациональные варианты покупок и т.п. 47% ценят в искусственном интеллекте возможности легкого доступа к полезной информации - к примеру, о работе транспорта.

70% респондентов не возражают против того, чтобы искусственный интеллект следил за состоянием их здоровья и распознавал голоса и лица, в качестве альтернативе паролям и другим традиционным методам аутентификации.

Вместе с тем, больше половины участников отпроса не хотят, чтобы AI анализировал выражения их лиц, распознавая эмоции. 63% возражают против прослушивания искусственным интеллектом их разговоров для сбора данных.

Также 65% опрошенных считают, что с распространением AI у них будет меньше возможностей для защиты личной информации.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если другие так называемые персональные технологии - IT-продукты, используемые в быту, такие, как к примеру, связь, смартфоны и т.д. - потребители рассматривают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Versace продался американцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика