Эксперты выяснили, чего обычные люди ждут от искусственного интеллекта

Если другие так называемые персональные технологии - IT-продукты, используемые в быту, такие, как к примеру, связь, смартфоны и т.д. - потребители рассматривают главным образом как средство общения, развлечения и поднятия самооценки, то от искусственного интеллекта они ждут совершенно другого, выяснили эксперты Gartner.

Опрос американских и британских потребителей показал: первоочередная задача, которую они ставят перед AI - экономия времени и денег.

58% опрошенных выразили желание использовать AI, если ему можно будет делегировать часть своих дел, и тем самым получить больше свободного времени. 53% рассчитывает, что искусственный интеллект поможет сберечь деньги, предлагая наиболее рациональные варианты покупок и т.п. 47% ценят в искусственном интеллекте возможности легкого доступа к полезной информации - к примеру, о работе транспорта.

70% респондентов не возражают против того, чтобы искусственный интеллект следил за состоянием их здоровья и распознавал голоса и лица, в качестве альтернативе паролям и другим традиционным методам аутентификации.

Вместе с тем, больше половины участников отпроса не хотят, чтобы AI анализировал выражения их лиц, распознавая эмоции. 63% возражают против прослушивания искусственным интеллектом их разговоров для сбора данных.

Также 65% опрошенных считают, что с распространением AI у них будет меньше возможностей для защиты личной информации.