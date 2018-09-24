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Любой может стать театральным критиком в "Школе TEART"

25.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Помимо международной и белорусской программы международный театральный форум TEART, который несколько дней назад стартовал в Минске, включает в себя "Школу TEART". Что это такое? Кто может попасть в эту "школу"? И что общего у нее с кухней? На эти вопросы специально для www.interfax.by ответила куратор проекта "Школа TEART" Татьяна Артимович.

- Спектакль часто является триггером, поводом о чем-то задуматься. И в такие моменты нам хотелось бы с кем-нибудь обсудить увиденное, пообщаться друг с другом, с режиссером, актерами. Очень важно иметь такое место, где и профессионалы театра, и простые зрители – возможно, те, кто впервые попал на спектакль, и понятия не имеет, как устроена закулисная система – могли общаться. Чтобы такой зритель – а его мнение особенно ценно! – не боялся высказываться, обсуждать, рассказывать свои впечатления, задавать вопросы.

- Учитывая нестандартность и креативность постановок в рамках форума TEART это особенно важно?

- Именно. Например, будет идти спектакль "Три сестры". Он играется на жестовом языке. Интересно будет не только посмотреть данную постановку, которую многие уже ждут с нетерпением, но и узнать, как этот спектакль создавался. Тем более это еще и пример того, как театр сегодня может работать с темой  инклюзии. Многие на этом спектакле и на других мероприятиях TEART, уверена, смогут убедить в том, что театр сегодня – не автономное пространство, но, напротив, он интегрируется во все сферы жизни современного человека, отвечает на его запросы.

- Какую оценку могут дать спектаклям простые зрители? Существуют привычные нам "нравится" или "не нравится". А еще?

- От этих "нравится" и "не нравится" хотелось бы уходить. Не нравится? Прекрасно, расскажи, чем не нравится, что именно не понравилось. Надо разговаривать, обсуждать. Важно понимать, что современное искусство разнообразно и многогранно, и современный театр такой же. Нам хотелось бы создать такое пространство, где станет возможным существование различных точек зрения.

- В каком формате будет выстроено обсуждение? Это будут дискуссии после спектаклей?

- В нынешнем году мы решили изменить формат традиционной дискуссии о белорусском театре. Хочется, чтобы этот разговор был неформальным, интересным не только для профессионалов, поэтому дискуссия будет проходить в формате креативной кулинарии.   Совместное приготовление еды является прекрасным объединяющим фактором, и обсуждать серьезные вопросы в такой атмосфере, по-моему, замечательная идея. 

- Как попасть на вашу Кухню? Я, простой зритель без амбиций, не относящий себя к профессионалам театра, могу это сделать?

- Нужно только зарегистрироваться на сайте TEART. Мы рады видеть там всех. Важно лишь, чтобы мест хватило – для этого и нужна регистрация.

- Немного непривычный формат в традиционном белорусском понимании. Многие откликаются? Не боятся?

- Есть у белорусов такое качество как осторожность – это правда. Часто, когда мы сталкиваемся с чем-то незнакомым, воспринимаем с недоверием. С одной стороны, это хорошо – ведь так не обожжешься. С другой – замедляет движение вперед. Но, конечно, радует, что людей, готовых делиться своим мнением, искренне интересующихся театром, все больше. Ведь не просто так возникла "Школа TEART". Сначала сам международный форум включал в себя исключительно международную программу, потом к ней присоединился белорусский блок Belarus Open, а вскоре назрела необходимость в событиях вокруг спектаклей. Так появилась "Школа TEART".

- "Школа TEART" открылась раньше других блоков. Какие мероприятия уже успели провести?

- В этом году нам очень захотелось подключить еще одну возрастную категорию – детей. Ведь почти все постановки имеют ограничение 16+ и 18+. Мы же решили создать театр без возрастных границ. И организовали мастер-класс для детей в сотрудничестве с детскими мастерскими галереи современного искусства "Ў".

- В рамках "Школы" пройдут еще и лекции. Расскажите, в чем их ценность?

В рамках "Школы TEART" пройдет лекция Марины Давыдовой, ведушего театрального критика с мировым именем. Для нас огромная честь, что она приезжает к нам. С большим интересом все мы ждем встречи с Павлом Пряжко. Она будет уникальна, так как этот автор в принципе крайне редко выступает на публике. При этом очень он известен во всем мире, его произведения ставят ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга. Его многие критикуют, так как его тексты неоднозначны. Его называют загадочной фигурой. Но есть и те, кто просто влюблен в его драматургию и считает его гением.

Программа "Школы TEART"

Пряжко о Пряжко. Диалоги

3 октября, среда. Начало – 19.00.

На площадке креативного кластера Ок16.

Марина Давыдова. Театр "Вне границ": вызовы современности

5 октября, пятница. Начало – 19.00.

На площадке креативного кластера Ок16.

Без барьеров. Встреча с творческой группой спектакля "Три сестры"

8 октября, понедельник. Начало – 17.00.

На площадке галереи современного искусства "Ў".

Марк Ламмерт: художник как сценограф

12 октября, пятница. Начало – 19.00.

На площадке галереи "Арт-Беларусь". Zal#2.

Встреча с Доротой Масловской. Горизонты Нового театра

13 октября, суббота. Начало – 19.00.

На площадке Лаборатории социального театра ECLAB.

Зачем – театр? Кухонные разговоры

14 октября, воскресенье. Начало – 11.00.

В пространстве рестобара "Буфет".

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо международной и белорусской программы международный театральный форум TEART, который несколько дней назад стартовал в Минске, включает в себя "Школу TEART". Что...
 
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