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Яндекс составил рейтинг достопримечательностей Минска и окрестностей

25.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Аналитики Яндекса определили самые популярные достопримечательности Минска и Минской области, подсчитав упоминания музеев, замков и других туристических мест в поисковых запросах. Запросы пользователей из Беларуси и из России (не секрет, что больше всего туристов к нам приезжает из этой страны) эксперты проанализировали по отдельности, составив два топ-10.

Пользователи байнета чаще всего ищут Несвижский замок. На втором и третьем месте расположились Национальная библиотека Беларуси и Центральный ботанический сад НАН, старейший ботсад страны. Пользователи рунета чаще всего ищут мемориальный комплекс "Хатынь". Кроме того, их, как и белорусских пользователей, интересует Несвижский замок и библиотека.

Топ-10 популярных достопримечательностей Минска и окрестностей

 

Среди белорусских пользователей

 Среди российских пользователей
1

Несвижский замок

 Мемориальный комплекс "Хатынь"
2

Национальная библиотека Беларуси 

 Несвижский замок
3

Центральный ботанический сад НАН Беларуси

 Национальная библиотека Беларуси
4

Минский зоопарк

 Большой театр оперы и балета
5

Мемориальный комплекс "Хатынь"

 Мемориальный комплекс "Остров мужества и скорби"
6

Парк Челюскинцев

 Музей истории Великой Отечественной войны
7

Музей истории Великой Отечественной войны

 Минский зоопарк
8

Центральный детский парк им. Максима Горького

 Центральный ботанический сад НАН Беларуси
9

Национальный художественный музей Республики Беларусь

 Национальный художественный музей Республики Беларусь
10

Усадебно-парковый комплекс "Лошица"

 Пищаловский замок

Некоторыми достопримечательностями, наоборот, интересуются сравнительно редко. Такие могут прийтись по вкусу любителям нетривиальных туристических маршрутов. Реже всего пользователи искали дом губернатора (он же здание иезуитской школы), дом с мезузой, Дворец культуры профсоюзов, скульптуру "Девочка с совой", пригородный вокзал, дом Малина, дом Свенцицкого и дом Костровицкой.

 
Теги: Минск
 
 
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Аналитики Яндекса определили самые популярные достопримечательности Минска и Минской области, подсчитав упоминания музеев, замков и других туристических мест в...
 
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