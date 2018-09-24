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Яндекс составил рейтинг достопримечательностей Минска и окрестностей
Аналитики Яндекса определили самые популярные достопримечательности Минска и Минской области, подсчитав упоминания музеев, замков и других туристических мест в поисковых запросах. Запросы пользователей из Беларуси и из России (не секрет, что больше всего туристов к нам приезжает из этой страны) эксперты проанализировали по отдельности, составив два топ-10.
Пользователи байнета чаще всего ищут Несвижский замок. На втором и третьем месте расположились Национальная библиотека Беларуси и Центральный ботанический сад НАН, старейший ботсад страны. Пользователи рунета чаще всего ищут мемориальный комплекс "Хатынь". Кроме того, их, как и белорусских пользователей, интересует Несвижский замок и библиотека.
Топ-10 популярных достопримечательностей Минска и окрестностей
Некоторыми достопримечательностями, наоборот, интересуются сравнительно редко. Такие могут прийтись по вкусу любителям нетривиальных туристических маршрутов. Реже всего пользователи искали дом губернатора (он же здание иезуитской школы), дом с мезузой, Дворец культуры профсоюзов, скульптуру "Девочка с совой", пригородный вокзал, дом Малина, дом Свенцицкого и дом Костровицкой.
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Аналитики Яндекса определили самые популярные достопримечательности Минска и Минской области, подсчитав упоминания музеев, замков и других туристических мест в...
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