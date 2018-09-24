Чем дороже блюдо, тем вкуснее оно кажется

Исследователи из Корнеллского университета выяснили, что восприятие еды зависит, в том числе, от такого фактора, как цена.

Чем дороже стоят продукты или готовые блюда, тем вкуснее они кажутся. Испытуемым, 139 добровольцам, предложили пообедать в формате шведского стола. Часть платила за еду четыре доллара, часть - восемь. После обеда они оценили блюда по девятибалльной шкале.

Выяснилось, что те, кто заплатил больше, получили и большее удовольствие от еды. А те, кто заплатил четыре доллара, а не восемь, ставили более низкие оценки.