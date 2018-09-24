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Йога улучшает сексуальную жизнь

25.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Йога улучшает сексуальную жизнь - особенно у женщин старше 45 лет, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в Journal of Sexual Medicine.

Йога улучшает сексуальную жизнь

Практика йоги положительно влияет на организм в целом, помогает расслабиться, снизить стресс, избавиться от депрессии, понять потребности организма. И, как результат - улучшить сексуальную жизнь.

В исследовании принимали участие женщины, которые занимались йогой в течение трех месяцев. До этого и после завершения курса йоги они заполняли анкеты, составленные сексологами. Выяснилось, что у 75% женщин сексуальная функция значительно улучшилась по всем показателям: желанию, возбуждению, оргазму, сексуальной удовлетворенности.

Такое же исследование отдельно проводилось среди мужчин. Они также приняли участие в трехмесячных программах йоги и заполнили анкеты до и после. Почти все участники отметили, что у них выросло желание, они стали получать больше удовольствия от секса, стали увереннее в себе и научились лучше понимать партнера, у них улучшилась эрекция и контроль эякуляции.

 
 
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Йога улучшает сексуальную жизнь - особенно у женщин старше 45 лет, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в Journal of Sexual Medicine.
 
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