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Кто, кроме Капского. Топ-6 самых ярких частных спортивных проектов Беларуси

25.09.2018 07:42 — Разное | UDF  
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Анатолий Капский. Фото: TUT.by
Вчера в Борисове простились с самым успешным спортивным менеджером Беларуси — Анатолием Капским. Созданный им футбольный клуб БАТЭ — самый яркий частный спортивный проект в истории независимой Беларуси.

Кто из представителей частного капитала еще отличился участием в спортивной отрасли страны.

Бывший заводской клуб БАТЭ, игравший в советские времена в первенстве республики, а потом в 1996 году возрожденный Анатолием Капским и его командой, мы оставили вне рамок этого списка. В обозримом будущем достичь тех результатов, которых благодаря энергии Анатолия Капского добился БАТЭ (14-кратный чемпион, участник групповых турниров Лиги Чемпионов и Лиги Европы), вряд ли удастся другому белорусскому спортивному проекту в игровых видах спорта.


1. Брестский гандбольный клуб им. А. П. Мешкова

Брестский гандбольный клуб, созданный в 2002 году по инициативе братьев Сергея и Александра Мешковых, сумел оттеснить на второй план гордость спортивной Беларуси советских времен — минский СКА.

БГК им. Мешкова — 10-кратный чемпион страны, участвует в групповых турнирах Лиги Чемпионов и других европейских розыгрышах.

Владельцем клуба является общественное объединение, созданное братьями Мешковыми. Александр Мешков — советник президента российского «Газпрома», а в Беларуси он возглавляет наблюдательный совет компании «Газпром трансгаз Беларусь». У Сергея Мешкова несколько компаний в России.


2. «Динамо»

В 1990 году другое советское спортивное наследие — футбольный клуб «Динамо» из Минска — выкупают у одноименного общества разбогатевший на сборке компьютеров бизнесмен Евгений Хвастович и группа инвесторов.

За восемь лет, в течение которых «Динамо» находилось в собственности бизнесмена, оно шесть раз выигрывало национальное первенство. В эти годы Евгению Хвастовичу также принадлежали футбольные клубы «Динамо-93», «Молодечно» и «Атака-Аура», а еще 50% акций иерусалимского «Хапоэля».

К концу 1990-х годов бизнесмен не справился с финансированием своей футбольной империи, что привело к продаже его команд. Минское «Динамо» на некоторое время вернулось в лоно государства, а потом было передано на попечение более удачливого предпринимателя Юрия Чижа.

Евгений Хвастович, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, покинул Беларусь и поселился в США.


3. «Тивали»

В начале 1990-х годов разваливался без государственного финансирования и минский хоккейный клуб «Динамо». Его спасителем стал сын известного чиновника и владелец сети частных автозаправочных комплексов «Тивали» Игорь Макаед.

Бизнесмен переименовал «Динамо» в «Тивали». Четырежды его команда становилась лучшей в Беларуси и на долгий период стала базовым клубом для формирования сборной.

В начале 2000-х годов у Игоря Макаеда иссякли ресурсы на содержание команды, и она в 2000 году была расформирована.


4. «Виталюр»

В начале 2000-х годов мужской чемпионат Беларуси по баскетболу четырежды выигрывала команда «Виталюр».

Ее создал и содержал рыбный дистрибутор и ретейлер «Виталюр», владельцем которого является бизнесмен Александр Яцук. В клубе играл его сын Юрий Яцук. В 2009 году команда была реорганизована в «Виталюр-РГУОР», а в 2011 году прекратила существование.


5. «Керамин»

Часть игроков «Тивали» после его расформирования оказались в другом частном клубе национального хоккейного первенства — «Керамин-Минск».

«Керамин-Минск» создал одноименный производитель плитки и сантехники, который до начала 2010-х годов принадлежал семье Тютюновых во главе с Анатолием Тютюновым. Команда дважды занимала первое место в чемпионате Беларуси и дважды выигрывала Восточно-Европейскую хоккейную лигу. Частный хоккейный проект закончился в 2010 году расформированием команды.


6. МПКЦ

Мозырский производственно-коммерческий центр в начале 1990-х годов занимался недвижимостью, строительством, дистрибуцией промтоваров, оказывал автотранспортные услуги и часть денег инвестировал в футбол.

Созданная его владельцем Николаем Ященко команда МПКЦ впервые прервала гегемонию минского «Динамо», в 1996 году взойдя на золотой пьедестал национального первенства.

В 1998 году бизнесмен продал клуб «Славнефти». Он был переименован в «Славию» и сумел занять первое место еще раз — в 2000 году.

Николай Ященко переехал в Польшу, где занялся организацией сборов для футболистов.

 
Теги: Минск
 
 
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Созданный Капским футбольный клуб БАТЭ — самый яркий частный спортивный проект в истории независимой Беларуси.
 
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