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Григорий Лепс соберет "Минск-Арену" в 2019 году
Не исключено, что для кого-то «самый лучший день» наступит 22 марта 2019 года: именно тогда в Минске выступит Григорий Лепс, без чьих песен — давайте начистоту — не обходится ни одна свадьба, день рождения и корпоратив в СНГ.
В 2018 году Григорий Лепс стал самым популярным и ожидаемым в Новогоднюю ночь российским певцом по результатам народного голосования в официальном сообществе Первого канала в сети «Одноклассники»: он набрал
В своем последнем клипе «Аминь» Григорий Лепс рассказал о боли, одиночестве и возвращении к жизни после расставания с близким человеком. Клип вышел в середине июля и уже собрал почти четыре миллиона просмотров.
И уже осенью артист представит новый клип: анонс Лепс разместил в своем instagram-аккаунте, но подробностей не раскрыл. Он показал завораживающий вид со съемочной площадки:
Многим известно, что у Лепса огромная коллекция солнцезащитных очков и пенсне, но до этой осени мало кто знал, что артист уже более 20 лет собирает иконы. Недавно в Москве открылась выставка икон из его собрания, в котором есть редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX веков. До сих пор коллекция не показывалась широкой публике.
Григорий Лепс не только собирает предметы искусства, но и сам создает их. Эксклюзивные аксессуары под брендом GL Jewerly носят самые разные звезды — от Александра Невзорова до Майка Тайсона. И, конечно, сам Григорий Лепс.
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Не исключено, что для кого-то "самый лучший день" наступит в Минске 22 марта 2019 года.
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