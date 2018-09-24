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Григорий Лепс соберет "Минск-Арену" в 2019 году

25.09.2018 09:05 — Разное | Tut.by  
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Не исключено, что для кого-то «самый лучший день» наступит 22 марта 2019 года: именно тогда в Минске выступит Григорий Лепс, без чьих песен — давайте начистоту — не обходится ни одна свадьба, день рождения и корпоратив в СНГ. Билеты поступили в продажу сегодня.


Фото: ru.oxu.az

В 2018 году Григорий Лепс стал самым популярным и ожидаемым в Новогоднюю ночь российским певцом по результатам народного голосования в официальном сообществе Первого канала в сети «Одноклассники»: он набрал рекордное количество голосов, опередив Ани Лорак, Полину Гагарину и даже группу «Ленинград».

В своем последнем клипе «Аминь» Григорий Лепс рассказал о боли, одиночестве и возвращении к жизни после расставания с близким человеком. Клип вышел в середине июля и уже собрал почти четыре миллиона просмотров.

И уже осенью артист представит новый клип: анонс Лепс разместил в своем instagram-аккаунте, но подробностей не раскрыл. Он показал завораживающий вид со съемочной площадки:


Многим известно, что у Лепса огромная коллекция солнцезащитных очков и пенсне, но до этой осени мало кто знал, что артист уже более 20 лет собирает иконы. Недавно в Москве открылась выставка икон из его собрания, в котором есть редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX веков. До сих пор коллекция не показывалась широкой публике.

Григорий Лепс не только собирает предметы искусства, но и сам создает их. Эксклюзивные аксессуары под брендом GL Jewerly носят самые разные звезды — от Александра Невзорова до Майка Тайсона. И, конечно, сам Григорий Лепс.

Когда: 22 марта.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: от 35 до 220 рублей.

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***

22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Не исключено, что для кого-то "самый лучший день" наступит в Минске 22 марта 2019 года.
 
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